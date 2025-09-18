Hafta sonu sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak

Macit, pazar gününden itibaren yurt genelinde yağış beklentisinin olmadığını aktararak, "Kuzey, iç, batı ve güney kesimlerde özellikle yağışsız günler bekliyoruz. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında cuma ve cumartesi devam edecek ancak cumartesi günü batı kesimlerinden başlayarak önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin üzerine çıkması (3-6 derece) beklentimiz var." diye konuştu.