Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bakanlıktan sel ve su baskını riskine karşı tedbir çağrısı: 15 ilde sağanak bekleniyor

Bakanlıktan sel ve su baskını riskine karşı tedbir çağrısı: 15 ilde sağanak bekleniyor

12:4918/09/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
İçişleri Bakanlığı'ndan 'sağanak' uyarısı
İçişleri Bakanlığı'ndan 'sağanak' uyarısı

İçişleri Bakanlığı, bugün 15 ilde etkili olması beklenen sağanak nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı uyarıda bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 18 Eylül Perşembe günü; sabah saatlerinden itibaren; Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın illeri ile Kastamonu, Bolu ve Karabük'ün kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Öğleden sonra; Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay'ın kıyı ilçeleri ile Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Akşam saatlerinden itibaren; Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz"
denildi.






#İçişleri Bakanlığı
#sel
#su baskını
#yağış
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İOKBS burs parası yattı mı? Eylül ayı MEB burs ödemelerine dair detaylar