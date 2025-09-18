Bakanlıktan sel ve su baskını riskine karşı tedbir çağrısı: 15 ilde sağanak bekleniyor

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 18 Eylül Perşembe günü; sabah saatlerinden itibaren; Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın illeri ile Kastamonu, Bolu ve Karabük'ün kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Öğleden sonra; Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay'ın kıyı ilçeleri ile Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Akşam saatlerinden itibaren; Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'in kuzeyinde çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir. Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz"