Meteoroloji açıkladı: Yeni haftada yağış geliyor

Meteoroloji bir haftalık hava durumu tahminlerini açıkladı. Son hava durumu değerlendirmelerine göre, göre pazartesi ve salıdan itibaren yurdun bazı bölümlerinde sağanak yağış görülecek. İşte son tahminler...
Bugün hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurdumuzun güney kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısında kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
14 Eylül Pazar hava durumu tahminleri...
15 Eylül Pazartesi hava durumu tahminleri...
16 Eylül Salı hava durumu tahminleri...
17 Eylül Çarşamba hava durumu tahminleri...
18 Eylül Perşembe hava durumu tahminleri...