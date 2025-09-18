Hava durumu ile ilgili son tahminler merak ediliyor. Meteoroloji tarafından yapılan son hava durumu tahminlere göre sıcaklıkların düşmesi bekleniyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu nasıl? Bugün hava nasıl olacak? Hangi illerde yağış olacak? İşte 18 Eylül itibariyle Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son hava durumu tahminleri.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun kuzey kesimlerinde etkili olması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle 11 il için sarı kodlu uyarı yaptı. Vatandaşların sel, su baskını, yıldırım ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olması istendi.

2 /10 HANGİ İLLERDE YAĞIŞ OLACAK?

Son tahminlere göre, bu sabah saatlerinden itibaren Sakarya, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Bolu ve Karabük'ün kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli yağış bekleniyor. Gün içinde etkisini artırması beklenen yağışların, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli, Giresun'un doğusu, Trabzon'un batı ve doğu ilçeleri ile Rize ve Artvin'in kuzeyinde ise çok kuvvetli olması öngörülüyor.

Yetkililer, ani sel, su baskını, küçük çaplı dolu, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgâr riskine karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

4 /10 KUVVETLİ RÜZGAR DA GELİYOR

MGM, yağışla birlikte rüzgarın da zaman zaman kuvvetli eseceğini bildirdi. Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz'de kuzeyli yönlerden; Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da ise güneyli yönlerden esecek rüzgarın hızı saatte 40-60 kilometreye kadar çıkabilecek.

İSTANBUL, İZMİR, ANKARA GÜNCEL HAVA DURUMU

İstanbul'da bugün ve yarın gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 29 derece civarında seyredecek.





6 /10 Ankara ve İzmir'de ise yağış beklenmiyor. Başkentte en yüksek sıcaklık 29 derece, İzmir'de ise 31 derece olacak.

İL İL HAVA DURUMU

SARI KOD VERİLEN İLLER

Meteoroloji'nin sarı kodlu uyarı yaptığı iller şunlar: Artvin, Bolu, Giresun, Kastamonu, Rize, Sakarya, Trabzon, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce.



METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle Batı ve Doğu Karadeniz’de beklenen kuvvetli yağışlara karşı sel, taşkın, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgar riskine dikkat çekti. Vatandaşların tedbirli olmaları ve güncel hava durumu raporlarını takip etmeleri önerildi.