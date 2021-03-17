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POLİTİKA ADANA

Hain darbe girişimi gecesi AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na girmişti: Uzman çavuş Adana’da yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığının işgal girişimine ilişkin davada 12 yıl 6 ay hapis cezası verilip tahliye edilen eski uzman çavuş Hüreyre Can Çatal, hakkında tutuklamaya yönelik emir çıkartılması üzerine Adana'da yakalandı.

Haber Merkezi AA
FETÖ'cü Çatal cezaevine gönderildi.
FETÖ'cü Çatal cezaevine gönderildi.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince 9 Temmuz 2020'de görülen karar duruşmasında "Anayasayı ihlal" suçunu "yardım eden" sıfatıyla işlediği değerlendirilerek hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası verilen ve tutuklukta kaldığı süre dikkate alınarak tahliye edilen Çatal hakkında, üst mahkemece tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkartıldı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, kentte bulunduğunu belirlediği Çatal'ı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, düzenledikleri operasyonla Çatal'ı evinin yakınlarında yakaladı. Çatal, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Davanın geçmişi

FETÖ'nün darbe girişimi gecesi AK Parti İstanbul İl Başkanlığını işgal etmek amacıyla gelen askerlerin yargılandığı davada, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, "cebir ve şiddet kullanarak anayasayı ihlal" suçundan 4 sanık hakkında "ağırlaştırılmış müebbet", 11 sanık hakkında "müebbet" hapis cezası vermişti.

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  • İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, 15 sanık hakkındaki yerel mahkeme kararını hukuka uygun bulmuş, kararın temyiz edilmesi üzerine dosya, Yargıtay 16. Ceza Dairesine gönderilmişti.

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Tahliye edilmişti

Daire, bazı sanıkların cezasını onamış, Çatal'ın arasında olduğu 10 sanığın cezasını ise "Anayasayı ihlal suçuna yardım etmek kapsamında kaldığı" gerekçesiyle bozmuştu. Çatal, yeniden yargılamada, suçu "yardım eden" sıfatıyla işlediği gerekçesiyle 15 yıl hapis cezası almış, bu ceza da 12 yıl 6 aya indirilmişti. Tutuklukta kaldığı süre ve mevcut infaz rejimi de dikkate alınarak sanık yurt dışında çıkış yasağıyla tahliye edilmişti.

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