Gündem Hain darbe girişiminde başına isabet eden yorgun mermiyle yaralanan Mehmet Alpaslan şehit oldu
GAZİANTEP

Hain darbe girişiminde başına isabet eden yorgun mermiyle yaralanan Mehmet Alpaslan şehit oldu

15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından Gaziantep Demokrasi Meydanı'ndaki demokrasi nöbetinde başına isabet eden yorgun mermiyle yaralanan ve bitkisel hayatta giren 18 yaşındaki Mehmet Alpaslan, bugün şehit oldu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Hain darbe girişiminde başına isabet eden yorgun mermiyle yaralanan Mehmet Alpaslan şehit oldu
Şehit Mehmet Alpaslan

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ülkenin dört bir yanında başlayan demokrasi nöbetinde başına isabet eden yorgun mermiyle yaralanan 18 yaşındaki Mehmet Alpaslan şehit oldu.

FETÖ'nün hain kalkışmasının ardından Gaziantep Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen nöbette nereden geldiği belli olmayan bir kurşun, 18 yaşındaki Mehmet Alpaslan'a isabet etti.

Kafasından vurulduğu belirlenen Mehmet Alpaslan, apar topar hastaneye kaldırıldı.

YAPILACAK BİR TEDAVİ KALMADIĞI İÇİN EVE GÖNDERİLDİ

6 yıl boyunca hastanelerde yaşam mücadelesi veren Alpaslan, daha fazla yapılacak bir tedavi olmadığı için evine gönderildi.

Evde annesinin baktığı 18 yaşındaki Mehmet Alpaslan, dün akşam saatlerinde şehit düştü. Alpaslan'a daha önce gazilik unvanı verilmişti.

BİTKİSEL HAYATA GİRMİŞTİ

Öte yandan Şehit ve Gazi Aileleri Vakfı Başkanı Mehmet Yeter yaptığı açıklamada; “15 Temmuz Gazimiz Mehmet Alpaslan 7 yıl önce bitkisel hayata girmişti. Şehit oldu. Naaşı yarın öğlen namazı Hanifi Şireci Camimizden Nizip ilçesi Yeni Yazı köyünde toprağa verilecektir.” dedi.

Hain kalkışmanın 6. yılında 15 Temmuz’un hatırlattıkları
GÜNDEM
Hain kalkışmanın 6. yılında 15 Temmuz’un hatırlattıkları

15 Temmuz'un dünyaya mesajı: Yeniden dirildik
GÜNDEM
15 Temmuz'un dünyaya mesajı: Yeniden dirildik
Dünyadaki en sağlıksız besin oymuş

Dünyadaki en sağlıksız besin oymuş

Ne olduğunu öğrenince bir daha evinize bile sokmayacaksınız.
Sistemi değiştirmeli

'Sistemi değiştirmeli'

​Rıdvan Dilmen'den Jorge Jesus'a tavsiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan Cemal Enginyurtun saldırdığı Latif Şimşeki yalnız bırakmadı: Sürecin takipçisi olacağız

PKK'nın Gara lojistik sorumlusu Azad Yandı etkisiz hale getirildi.

Balıkesir'de bir mahalle diken üstünde.
Tarlada Sıfır Atık

Tarlada Sıfır Atık

​10 kadın çiftçiye Balıkesir Kuzusu hediye edildi.

Avuç içinizi kontrol edin

​Bunu yapan patron yandı: Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor.

Batman'da turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi.

​​Real Madrid ile Eintracht Frankfurt yarın karşı karşıya gelecek.

​Biden'ın bu görüntüleri sosyal medyada viral oldu
Memnun değil

Memnun değil

​Ali Koç, Ümraniyespor maçı sonrası konuştu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.