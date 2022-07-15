​​Hain kalkışmanın 6. yılında 15 Temmuz’un hatırlattıkları

Prof. Dr. Süleyman DOĞAN - Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi

Bugün millet tarafından yazılan 15 Temmuz destanının altıncı yıldönümüdür. Bu vesileyle şanlı direnişte istiklalimiz ve istikbalimizin için şehit olan aziz şehitlere Allah’tan rahmet ve gazilerimizin ise gazalarının mübarek olmasını diliyorum.

Ağaca su vermek!

15 Temmuz şanlı direnişiyle ilgili belgesel niteliğinde yayınlan yapıldı. Beyaz perdeye filmler de kısmen aktarıldı. Ancak bunlar yeterli değildir. Daha fazla filmler yapılmalı ve kitaplar yazılmalıdır. Ve çok fazla akademik çalışmalar da yapılmalıdır. Direnişte canlarını ortaya koyan silahsız insanları görünce kalbiniz sızlıyor ve göz yaşınızı tutamıyoruz. O zaman bu asil milletin ne denli bir fedakarlık gösterdiğini idrak ediyoruz.

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Hz. Mevlana, “Ağaca su vermek adalettir. Dikene su vermek ise adaletsizliktir” der. Camilerden yükselen salaları duyunca gözünü kırpmadan tankların, helikopterlerin, uçakların üzerine giden bir milletin evladı olmakla gurur duymak hepimizin hakkıdır. Şairin, ‘Yürüyeceksin, millet yürüyecek arkadan’ ifadesinde olduğu gibi, o gece milletimiz topyekûn yürüdü. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm millet yekvücut oldu. Zalimlerin karşısına dikildi. 15 Temmuz direnişi destana dönüştü. Ve yine halk ve yine millet kazandı. 9 Yaşında Şehit var!

15 Temmuz 2016’daki hain kalkışmada şehit olanların yaş ortalaması 36, en genç şehit 15, en yaşlı şehit ise 63 yaşında. Gazilerin en küçüğü 9, en büyüğü ise 83 yaşındaydu. Şahadet şerbeti içenlerin yüzde 47,5’i kurşunla vurulma, yüzde 21’inin uçakların bombalaması, yüzde 9’unun tankların ezmesi, yüzde 6,3’ünün helikopterlerden açılan ateş, yüzde 4,2’sinin de şarapnel yaralaması sonucu olduğu tespit edilmiştir. Gazilerin yüzde 39,8’inin çatışmalar sırasında ateşli silahla vurularak, yüzde 27,8’inin şarapnel parçalarıyla, yüzde 6,9’sının helikopterden açılan ateşle, yüzde 7,9’unun tankların ezmesiyle, yüzde 2,9’unun uçakların bombalamasıyla yaralandığı belirlendi. Gazilerdeki uzuv kaybı oranı ise yüzde 6,6.

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15 Temmuz gecesi yaşananları önceki darbe girişimlerinden farklı kılan en temel unsur, darbeye karşı milletin gösterdiği direniş ve direniş sonucu elde edilen zafer, milletin zaferi oluşudur.

Şehit İlhan Varank!

Hain kalkışmayla ilgili herkesin birbirinden farklı hatırası var. Ta lise yıllarında severek kitap ve köşe yazılarını büyük bir takdirle okuduğum gazeteci-yazar Sadık Albayrak’ın oğlu eski bakan Berat Albayrak, darbe günü Marmaris’e gitme planı olmamasına rağmen son anda kaderin bir cilvesi olarak oğlunu kırmamak için gitmiş ve tüm olayları Cumhurbaşkanı’yla beraber birebir yaşamıştır. Yine kalkışmada şehit olan akademisyen arkadaşım merhum Prof. Dr. İlhan Varank’ı bir gün önce yüzünde büyük bir hüzün görmüş ve nedenini sorduğumda ise, “Mümkün olsa emekli olup bir kenara çekilmek istiyorum.

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Dünya, hırsla koşturmaya ve kimseyi kırmaya değmez. Bu zamanda ölmek yaşamaktan daha güzel…” mealinde cümleler sarf etmişti.

Üniversite yıllarından beri arkadaşım Aydın İlhan’ın kardeşi Musa İlhan 15 Temmuz gecesi İstanbul’da askerin silahından çıkan kurşun kalbinin hemen yanına saplanmıştır. Altı yıldan beri Musa İlhan kalbinin bitişiğinde kurşunla yaşıyor. Doktorlar kurşunu çıkarırsak ölüm riski var demişler. Her gazimizin yaşanmış ve hala devam eden ayrı bir dramı var. Hasılı kelam şehitlerimiz bir kuş olup uçtular ve şu gök kubbede hoş bir seda bıraktılar.

Osmanlı’nın son döneminde nasıl ki Ermeni Taşnak, Rum Pontus, Efterya Rum teşkilatı gibi örgütler, imparatorluğun parçalanması için Batı tarafından kullanılmışlarsa, şimdi de PKK, DAEŞ ve PYD gibi teşkilatlar ve FETÖ ihanet şebekesi küresel güçler tarafından kullanılarak Türkiye’ye karşı parçalama operasyonu/savaş icra edilmektedir. Bu hain kalkışma karşısında her görüşten Türk halkının birlik ve beraberlik ruhu içinde seçilmiş hükümetten yana tavır alarak sivil bir direniş göstermesi, takdire şayan ve alkışlanması gereken bir harekettir.

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15 Temmuz, darbecilere büyük darbe indiren bu milletin tarihe bastığı mührün günüdür. Üzerine sürülen tanklara, atılan bombalara, tankların üzerine yürüyerek, atılan bombalara göğsünü siper ederek tarihe geçtiği gündür 15 Temmuz! 15 Temmuz 2016 Cuma günü milletimiz büyük bir destan yazdı. Bu destan Türk milletinin istiklal ve istikbalinin tescilidir.