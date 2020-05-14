Hain saldırıya tepkiler peş peşe geldi: Yenileceksiniz, ve Cehennem'e sürüleceksiniz!

Van'ın Özalp ilçesine bağlı Eğribelen Mahallesi'ne yardım götüren Vefa Sosyal Destek Grubu'nu taşıyan araca uzun namlulu silahlarla saldırının ardından tepkiler art arda geldi.

Hesabı sorulacak

Hain saldırıyla ilgili ilk tepki, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi. Twitter hesabından açıklama yapan Çelik, "Terör örgütü PKK insanlık dışı lanetli terör eylemlerine bu salgın günlerinde de devam ediyor. Van'da PKK'lı teröristlerce #VefaSosyalDestekGrubu görevlilerini taşıyan araca yönelik saldırıda 2 kardeşimiz şehit oldu... Allah rahmet eylesin. Hepsinin hesabı sorulur, soruluyor" ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Van'da Vefa Sosyal Destek Grubu'na uzun namlulu silahlarla saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti

Terör örgütü PKK insanlık dışı lanetli terör eylemlerine bu salgın günlerinde de devam ediyor.

Van'da PKK'lı teröristlerce #VefaSosyalDestekGrubu görevlilerini taşıyan araca yönelik saldırıda 2 kardeşimiz şehit oldu...

Allah rahmet eylesin.



Hepsinin hesabı sorulur, soruluyor. — Ömer Çelik (@omerrcelik) May 14, 2020

"Yine iyilik hedef alındı"

İletişim Daire Başkanı Fahrettin Altun ise, "PKK, Van'da Vefa Sosyal Destek Grubuna yönelik alçak bir saldırıda bulundu. Ne yazık ki görevinin başındaki iki vatandaşımız şehit düştü. Bu iki vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. PKK'lı teröristler yine iyiliği, kardeşliği hedef aldı.

Devletimiz bu hain terör örgütüne, mübarek Ramazan günü gerçekleştirdiği bu alçak saldırının hesabını soracaktır. Siyaset şemsiyesi altında PKK, FETÖ ve DHKP-C gibi terör örgütlerine payanda olanlara da bunun hesabını hem devletimiz hem milletimiz soracaktır!" ifadelerini kullandı.

Devletimiz bu hain terör örgütüne, mübarek Ramazan günü gerçekleştirdiği bu alçak saldırının hesabını soracaktır.

Siyaset şemsiyesi altında PKK, FETÖ ve DHKP-C gibi terör örgütlerine payanda olanlara da bunun hesabını hem devletimiz hem milletimiz soracaktır! REKLAM May 14, 2020

"Cehenneme sürüleceksiniz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından açıklama yaparak, "Mübarek Ramazan Günü'nde, gayesi yalnızca insanımıza hizmet götürmek olan Vefa Sosyal Destek Grubuna saldırarak iki kardeşimizi katlettiler.Bu topraklarda, ne kadar çabalarsanız çabalayın, ne yaparsanız yapın, 'Yenileceksiniz, ve Cehennem'e sürüleceksiniz!'" dedi.

Alçaklıkta sınır tanımıyorlar

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, PKK'nin alçaklıkta sınır tanımadığını bir kez daha gösterdiğini belirterek, "Bölücü terör örgütü PKK, yardıma muhtaç ailelere yardım götüren Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine saldırarak alçaklıkta sınır tanımadığını bir kez daha gösterdi. Van'daki saldırıda şehit olan 2 kardeşimize Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

Bölücü terör örgütü PKK, yardıma muhtaç ailelere yardım götüren Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerine saldırarak alçaklıkta sınır tanımadığını bir kez daha gösterdi.



Van'daki saldırıda şehit olan 2 kardeşimize Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. 🇹🇷 — Binali Yıldırım (@BY) May 14, 2020

PKK destekçilerine lanet olsun

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ise, "Ekmeğinin peşindeki köylüleri, bebeği, öğretmeni... Şimdi de Ramazan'da, pandemi sürecinde yaşlılara ve muhtaçlara yardım dağıtan gönüllüleri, #VefaSosyalDestekGrubu üyelerini katleden terör örgütü... Sana ve destekçilerine lanet olsun... Şehitlerimize Rabbim rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

Ekmeğinin peşindeki köylüleri, bebeği, öğretmeni...



Şimdi de Ramazan'da, pandemi sürecinde yaşlılara ve muhtaçlara yardım dağıtan gönüllüleri, #VefaSosyalDestekGrubu üyelerini katleden terör örgütü...



Sana ve destekçilerine lanet olsun...



Şehitlerimize Rabbim rahmet eylesin. REKLAM May 14, 2020

"Alçak saldırıyı kınıyorum"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da şunları söyledi: "Van’ın Özalp ilçesinde vatandaşımızın ihtiyaçlarını gidermek için çalışan iki kardeşimiz, teröristlerin hain saldırısı sonucunda şehit düştü. Ramazan gününde yapılan bu alçakça saldırıyı kınıyor, şehit kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun."

Van’ın Özalp ilçesinde vatandaşımızın ihtiyaçlarını gidermek için çalışan iki kardeşimiz, teröristlerin hain saldırısı sonucunda şehit düştü. Ramazan gününde yapılan bu alçakça saldırıyı kınıyor, şehit kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başımız sağ olsun. — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) May 14, 2020

"Kalleşler yüzünü gösterdi"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Eli kanlı terör örgütü bir kez daha kalleş yüzünü gösterdi. Van'da PKK'lı teröristler tarafından Vefa Sosyal Destek Grubu görevlilerini taşıyan araca düzenlenen alçak saldırıda iki vatandaşımız şehit oldu. Kendilerine Allah’tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum." dedi.

