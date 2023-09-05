Hakan Fidan ile görüşmesinden önce Yunan Bakan'dan dostluk mesajı

Uzun süredir gerilimin hakim olduğu Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde son dönemdeki olumlu gelişmeler devam ediyor.

Bu kapsamda Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis , Türkiye'ye geliyor.

Yerapetritis, Ankara'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek.

Görüşme öncesinde hem Yunanistan'da hem de Türkiye'de medyada gündem bu konu oldu.

Yunan bakan, bu kapsamda Türk halkına, Milliyet gazetesine yazdığı bir yazı ile Türk halkına dostluk ve uzlaşma mesajı gönderdi.

NATO Zirvesi'ndeki görüşmenin devamı niteliğinde

Görüşmeyi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis arasında bu ay New York'ta planlanan görüşmeye hazırlık sürecinin bir parçası olarak nitelendiren Yerapetritis, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye’ye bugünkü ziyaretim, Litvanya’nın Vilnius kentinde düzenlenen NATO Zirvesi’nde Türkiye Cumhurbaşkanı ve Yunanistan Başbakanı’nın bir araya gelerek ülkelerimiz arasında karşılıklı takdir ve güven ortamının pekiştirilmesine yönelik çabaları yoğunlaştırma kararı almalarının ardından gerçekleşmektedir.

"BM'deki görüşmeye hazırlık"

Özellikle Türk mevkidaşımla görüşmemiz, bir taraftan iki liderin New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde gerçekleştirecekleri toplantıya, diğer taraftan ise Selanik’te yıl sonunda gerçekleştirilecek olan Yunanistan-Türkiye Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’ne hazırlık niteliği taşımaktadır.

"Geçmişte uzlaşma yolu bulunabildiyse..."

Bu yolculukta bana eşlik eden düşünce, eğer 1923 yılında her iki tarafın da büyük kayıplar verdiği şiddetli bir savaşın sonrasında Yunanistan ve Türkiye bir uzlaşma yolu bulabildiyse ve farklılıkları arasında köprü kurmayı başardıysa, o zaman biz de kıyaslanamayacak kadar daha iyi koşullar altında samimiyet ve dürüstlükle barışçıl işbirliği yolunda yürümeli ve uluslararası hukuk ilke ve kurallarına saygı göstererek anlayış aramalıyız. Sonu olmayan bir tartışma bir seçenek olamaz.

"Dostluk mesajı gönderiyorum"

Arkadaşım Dışişleri Bakanı Sayın Fidan ile yapacağım görüşmeyi memnuniyetle bekliyorum ve bu vesileyle Türkiye’nin komşu halkına bir dostluk mesajı gönderiyorum."







