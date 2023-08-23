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PKK'yı resmen terör örgütü olarak tanıyın

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3 gün sürecek ziyaret için gittiği Bağdat'ta PKK konusunda net mesajlar verdi. Terör örgütünün iki ülke ilişkilerini zehirlemesine izin verilmemesi gerektiğini belirten Fidan, "Irak'tan dostluk ve kardeşlik gereği PKK’yı resmen terör örgütü olarak tanımalarını bekliyoruz" dedi.

04:00 . 23/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bağdat’ta mevkidaşı Fuad Hüseyin’le görüşen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın bugün Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ile görüşmesi bekleniyor.

Bağdat’ta mevkidaşı Fuad Hüseyin’le görüşen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın bugün Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid ve Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ile görüşmesi bekleniyor.

Türkiye ile Irak arasındaki ilişkiler karşılıklı üst düzey ziyaretlerle güçleniyor. Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani’nin Ankara ziyaretinin ardından dün de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 3 gün sürecek bir ziyaret için Irak’a gitti. Fidan ilk resmi temasını Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile gerçekleştirdi. İki bakan ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Iraklı mevkidaşıyla yaptıkları görüşmede çok kapsamlı konuları ele aldıklarını belirten Fidan, bunların başında da terörle mücadelenin geldiğini aktardı.


PKK İLİŞKİLERİMİZİ ZEHİRLEMESİN

Fidan, PKK terör örgütünün Irak’ın egemenliğine meydan okumasına kayıtsız kalamayacaklarını vurgu yaparak, “(Irak’la) Ortak düşmanız olan PKK terör örgütünün, ikili ilişkilerimizi zehirlemesine izin vermemeliyiz.” dedi.PKK’nın Sincar, Mahmur, Kandil ve Süleymaniye’nin yanı sıra birçok Irak köyünü işgal ettiğine dikkati çeken Fidan, terör örgütünün Suriye ve Irak arasında sınırları yok sayarak kurduğu terör koridoruyla bu iki bölgeyi birleştirme arayışı içinde olduğuna işaret etti. Bakan Fidan, Türkiye’nin terörle mücadelede Irak ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: “Ayrıca kendilerinden (Irak’tan) dostluk ve kardeşlik gereği PKK’yı resmen terör örgütü olarak tanımalarını bekliyoruz. Biz, ismi ne olursa olsun ister Iraklı kardeşlerimizin istikrar ve refahına göz diken, her türlü terör örgütüne karşı mücadelede Irak ile birlikte çalışmaya hazırız.”


#Hakan Fidan
#Bağdat
#Irak
#PKK
#terör örgütü
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