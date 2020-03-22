Hakan Fidan’dan çarpıcı faaliyet rapor: Milli İstihbarat Teşkilatı birden fazla cephede en hızlı, en az maliyetle ve en az hasarla milli çıkarlarımızı savunma prensibi çerçevesinde hareket ediyor

Başkanlığın internet sitesinde yayınlanan raporda, Fidan’ın sunuşunda öne çıkan mesajlar şöyle:

ÇOK BOYUTLU TEHDİT- Uluslararası sistem; siyasi, ekonomik, askeri, diplomatik ve siber araçların aynı anda kullanılabildiği, farklı nitelik ve niceliğe sahip tehditlerin etkileşimle hareket edebildiği bir yapıya evrilmiştir. Tehditlerin sınıflandırılmasının zorlaştığı, küresel ve bölgesel dinamiklerin çok hızlı değişim gösterdiği bu dönemde ülkemiz de jeopolitik ve jeostratejik konumu sebebiyle çok boyutlu ve çeşitli tehditlerle karşı karşıya kalmaktadır.

OYUN DEĞİŞTİRCİ VERİ- Teşkilatımız, uluslararası sistemde yaşanan dönüşüme ve farklılaşan tehditlere karşı devletin yurt içinde ve yurt dışında güvenlik algısını şekillendirme, ön alıcı politikalar geliştirilmesine katkı sunma, milli çıkarlar doğrultusunda belirlenen stratejik kararları operasyona dönüştürme saikiyle hareket etmektedir. Sürekli yeni metotlar geliştiren ve oyun değiştirici veri üreten bir teşkilat olma hedefini de korumaktadır.

YENİ YETENEKLER- Bu bilinçle misyon ve vizyonunu belirleyen Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımız, devletimizin ve kurumlarımızın istihbarat ihtiyacını karşılayabilmek ve ülkemizin uluslararası denklemde elini kuvvetlendirmek amacıyla sahip olduğu yetenekleri sürekli geliştirmekte, yeni yetenekleri bünyesine kazandırmakta ve farklı yeteneklerin birbirini tamamlamasını sağlamaktadır.

EN FAZLA CEPHEDE, EN AZ MALİYETLE- Birden fazla cephede en hızlı, en az maliyetle ve en az hasarla milli çıkarlarımızı savunma prensibi çerçevesinde hareket eden ve tehdide göre yapısını hızla değiştirebilecek esnekliğe sahip olan teşkilatımız, 2019 yılı içerisinde teknik donanım geliştirilmesi, yeni kabiliyetler kazanılması, nitelikli kadro temini ve fiziki şartların iyileştirilmesi alanlarında attığı adımlarla MİT’in emsallerinin bir adım ötesine taşımaya matuh gayretlerini devam ettirmiştir.