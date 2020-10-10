Hakim-savcı adaylık dönemi akademi ve adliye stajı iki yıla çıkarıldı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yargıda meslek öncesi eğitimi çok önemsediklerini, bu sürecin nicelik ve niteliğini artırmaya devam ettiklerini belirtti. Bakan Gül, "Bu kapsamda, akademi ve adliye stajından oluşan hâkim-savcı adaylık dönemini yeniden ele alarak, 2 yıla çıkardık. Hayırlı olsun. Hâkim-savcı adaylık dönemi, 15 Temmuz sonrası zorunluluklar gereği kısaltma yetkisi işletilip 1 yıla indirilmişti. Yargı reformunda planladığımız gibi bu uygulamaya son vererek süreci 2 yıla çıkardık. Meslek içi ihtisas eğitimlerini ise yenilikçi bir bakışla güçlendiriyoruz" dedi.

Yargıda meslek öncesi eğitimi çok önemsiyor, bu sürecin nicelik ve niteliğini artırmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, akademi ve adliye stajından oluşan hâkim-savcı adaylık dönemini yeniden ele alarak, iki yıla çıkardık. Hayırlı olsun. — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) October 10, 2020

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