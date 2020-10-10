Bakan Gül: Hakim ve savcı adaylık dönemini iki yıla çıkardık

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla, yargıda meslek öncesi eğitimi çok önemsediklerini, bu sürecin nicelik ve niteliğini artırmaya devam ettiklerini belirterek, “Bu kapsamda, akademi ve adliye stajından oluşan hakim-savcı adaylık dönemini yeniden ele alarak, iki yıla çıkardık. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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Hakim-savcı adaylık döneminin, 15 Temmuz sonrası zorunluluklar gereği kısaltma yetkisi işletilip bir yıla indirildiğini hatırlatan Bakan Gül, şunları kaydetti:

“Yargı Reformunda planladığımız gibi bu uygulamaya son vererek süreci iki yıla çıkardık. Meslek içi ihtisas eğitimlerini ise yenilikçi bir bakışla güçlendiriyoruz. Bu tasarrufumuz, hukuk fakültelerine giriş kontenjanı, hukuk mesleklerine giriş sınavı gibi başlıklardan oluşan ‘kaliteli hukukçu yetişmesi’ hedefimizin bir parçası. Yine, aynı bağlamda ‘hâkim-savcı yardımcılığı’ da gündemimizde yer alıyor.”