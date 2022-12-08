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HAKKÂRİ

Hakkari’de silahlı kavga sonrası arbede yaşandı: Esnaf kepenk kapattı

Hakkari’de alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı. Kent merkezine sıçrayan olay sonrası esnaf kepenk kapattı.

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Haber Merkezi İHA
Hakkari’de silahlı kavga sonrası arbede yaşandı: Esnaf kepenk kapattı
Hakkari’de 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavga sonrası arbede yaşandı

Olay öğleden sonra Kent Park yakınında meydana geldi. İddiaya göre, N.E. ile İ.A. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşandı.

Kavgaya dönüşen tartışma sonucu İ.A. üzerinde taşıdığı tabancasıyla N.E.’ye ateş açarak ağır yaraladı.

Kentte yankılanan silah sesleri üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan N.E. bölgeye sevk edilen ambulansla kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Van’a sevk edildi.

Polis hastane önünde yoğun güvenlik önlemleri alırken olayı duyan N.E.’nin yakınları hastane önüne akın etti.

Kent merkezine sıçrayan olay sonrası esnaf kepenk kapattı.
Saldırgan İ.A. ise olay sonrası karakola giderek teslim olurken, olayla ilgili olduğu ileri sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar’da gece yarısı feci kaza: Lastik tamiri sırasında iki kişi hayatını kaybetti
FOTOĞRAF 7
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Kaza, Afyonkarahisar-Sivrihisar kara yolunda meydana geldi.
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Edinilen bilgilere göre; Emirdağ ilçesi istikametinden Eskişehir’in Sivrihisar ilçesi istikametine seyir eden Vural Adar yönetimindeki 16 ARV 605 plakalı maden suyu yüklü tırın lastiği patladı.
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Bölgeye en yakın lastikçiyi arayarak yardım isteyen tır sürücüsü lastikçinin gelmesi ile birlikte tırın lastiğini değiştirmeye başladı.
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Bu esnada aynı istikamette seyreden M.Ç. yönetimindeki 03 VY 440 plakalı tırın lastikçi Bayram Yaşlı ve sürücü Vural Adar’ın bulunduğu tarafa yandan çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kazada sürücü Vural Adar ile lastik tamircisi Bayram Yaşlı olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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Tıra yandan çarpan diğer tır sürücüsü M.Ç. gözaltına alınırken, hayatını kaybeden 2 kişi Emirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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Afyonkarahisar’da gece yarısı feci kaza: Lastik tamiri sırasında iki kişi hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'da gece yarısı lastiği patlayan tıra lastik değişimi yapıldığı sırada başka bir tırın çarpması sonucu lastikçi ve yanında bulunan tır sürücüsü hayatını kaybetti. Çarpan tırın sürücüsü ise gözaltına alındı.


Devlet Başkanıgözaltına alındı

Devlet Başkanı
gözaltına alındı

Olağanüstü hal ilan ettiğini açıklamıştı.
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Silahlı kavga sonrası arbede çıktı: Esnaf kepenk kapattı.
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