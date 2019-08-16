Gündem Hakkaride 2 terörist etkisiz hale getirildi
POLİTİKA

Hakkari'de terör operasyonu

Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırıkdağ bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Haber Merkezi AA
Operasyondaki askerler. Fotoğraf: Arşiv.
Operasyondaki askerler. Fotoğraf: Arşiv.

Hakkari'nin Kırıkdağ bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Hakkari'nin Merkez ilçesi, Kırıkdağ bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca hava destekli operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.
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