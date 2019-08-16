Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

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İsrail'in "baskıcı koşulları" sonucu ABD'li Müslüman vekil Tlaib ziyaretinden vazgeçti

ABD'li Müslüman vekil Rashida Tlaib, İsrail'in uyguladığı "baskıcı koşullar" sebebiyle Batı Şeria'ya gitmekten vazgeçtiğini açıkladı. Vekil Tlaib ''Bu baskıcı koşullar altında büyükannemi ziyaret etmenin ırkçılık, baskı ve adaletsizlik gibi inandığım her şeye aykırı olduğuna karar verdim" diye konuştu.