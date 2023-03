Hakkari'deki bir cami riskli olduğu gerekçesiyle ibadete kapatıldı

Kahramanmaraş’ın simgelerinden olan Türkiye’nin en büyük dördüncü camisi Abdülhamit Han camii, çevresinde çok sayıda bina yıkılmasına rağmen tüm ihtişamıyla ayakta duruyor. Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler de çok sayıda tarihi yapı ve bina yıkıldı. Ancak Abdülhamid Han Camii, iki depremde olduğu gibi artçı depremlerde de hasar görmedi. Türkiye’nin 4’üncü büyük, Kahramanmaraş’ın ise en büyük camisi olma özelliği sahip ve 1993 yılında temeli atılıp 2011 yılında Kahramanmaraş halkının kendi cebinden topladığı paralarla yapılan 81 metre uzunluğundaki dört minaresinde de hasar oluşmadı. Tarihi camide 15 bin kişi aynı anda ibadet edebiliyor. Şehir siluetine dahil olan caminin asrın felaketi olan depremlere rağmen ayakta kaldığı için mutlu olan vatandaşlar, Abdülhamit Han Camii’nin kent için bir özelliğe sahip olduğunu dile getirdi.“Abdülhamit Han Camii Kahramanmaraş halkı için önemli”Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem sonrası şehir halkının Abdülhamit Han Camii için kaygılandığını dile getiren Mehmet Akif Fırış, “Abdülhamit Han Cami, şehrimizi simgeleyen bir yer olduğu gibi maneviyatı yüksek özel günlerde de dolup taşardı. Deprem olmasına rağmen Cuma günü kapalıydı camimiz ama ona rağmen doldu taştı. Herkes kaygılandı açıkçası. Abdülhamit Han Camiine bir şey oldu mu, yıkıldı mı tarzında. Bir insan nasıl evine kaygılanır, işte Abdülhamit Han Camii de Kahramanmaraş halkı için önemli. Deprem sonrası insanlar buraya akın etti. Büyük bir depreme rağmen Abdülhamit Han Camisi dimdik ayakta. Mimarisi ile yapısı ile doğru bir şekilde inşa edilmiş. Bu kadar büyük bir caminin ayakta kalabilmesi bizler için mutluluk verici” dedi.“Dayımı ve yengemi kaybettim ama Abdülhamit Han Camii’ni görünce rahatlıyorum”Kahramanmaraş halkı için özel bir yeri olan caminin şehrin her bölgesinden göründüğünü ve bu caminin depremler sonrası ayakta kalmasından dolayı büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Mehmet Ali Alcı ise “Burası bizlere manevi olarak güç veriyor şu an. Allah’a şükür yıkılmadı, yıkılan camilere de üzgünüz. Caminin ayakta kalmasına da çok mutlu olduk ve bundan dolayı da çok sevinçliyiz. Burası ayakta kaldığı için bize manevi güç veriyor. Ben Allah’a şükür bir haftadır buradayım ve buraya baktığım zaman rahatlama geliyor bana. Yanında da enkaz var burada da dayım var. Burada dayımı ve yengemi kaybettim ama Abdülhamit Han camisini de görünce rahatlıyorum. İnşallah dayım ve yengem deprem şehidi olmuştur. Onlara Allah rahmet eylesin diyorum" şeklinde konuştu.“Deprem oldu, kıyamete uyandık resmen”Deprem felaketini yaşayan vatandaşlardan Tuba Demirhan da “Komşularımızın evleri yıkılmış, her yer çığlık, feryat, figan insanların 1 saat boyunca feryatlarını duyduk. Sonrasında da zaten sesleri kesildi. Camimizde abdesthane tarafı yıkıldı diyorlar, içinde de çatlaklar oluşmuş. Burayı kapattılar ki hani vatandaşlar içine girip tekrardan felakete yol açmasın. Dua ediyoruz, inşallah Allah sonumuzu hayretsin” ifadelerini kullandı.