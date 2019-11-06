Gündem Haksızlık ve hadsizliktir
POLİTİKA

Haksızlık ve hadsizliktir

MHP lideri Bahçeli hem “KHK faciadır” diyen eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’a hem de Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan’ın tahliyesine ilişkin yargı kararına tepki gösterdi

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Devlet Bahçeli
Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündemdeki gelişmelere yönelik yazılı açıklama yaptı. Eski Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç’ın “KHK faciadır” sözlerine tepki gösteren, Bahçeli şunları kaydetti:

“FETÖ’yle mücadelenin sulandırılmasının yanı sıra, ‘KHK faciadır’ değerlendirmesiyle birlikte mağdur edebiyatına bel bağlanması 15 Temmuz şehitlerine ve gazilerine büyük bir haksızlık ve hadsizliktir. Bu gidişle 15 Temmuz’un üzeri adeta küllenecek, sıradan bir gün olarak kalmasına hizmet edilecektir. Buna da hiç kimsenin hakkı olmadığı meydandadır. FETÖ’nün medya yapılanmasıyla ilgili davada görüldüğü üzere, FETÖ’cüleri masum gösterme kepazeliği yaygınlaşarak sürerse 15 Temmuz sadece bir ayın günü, 15 Temmuz şehitleri de seneden seneye hatırlanan ve hakları gasp edilmiş gerçek mağdurlar olarak anılacaktır.”

MİLLİ VİCDANI RAHATSIZ EDİYOR

FETÖ davalarındaki tahliye kararlarını da eleştiren Bahçeli, “Bazı FETÖ davalarıyla ilgili kamuoyuna açıklanan kararlar milli vicdanı oldukça rahatsız etmektedir. FETÖ’yle irtibat ve iltisakı bilinmesine rağmen, arkası olan, destekçileri bulunan, bürokratik ve siyasi imtiyazlarla zırha büründürülen kişilerle ilgili hukuki süreçlerin tavsaması, hatta savsaklanması ciddi bir sorun olarak karşımızdadır” dedi.

ABD’NİN TERÖR RAPORUNA TEPKİ

  • ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 2018 yılına dair hazırladığı ‘Terörizm Raporu’na tepki gösteren Bahçeli, şunları belirtti: “Raporda YPG ve PYD’yle birlikte FETÖ’den hiç bahsedilmemesi; hatta terörist başı Gülen’in ‘Sürgünde bir din adamı’ olarak takdimi skandal olmasının ötesinde, melanet bir projenin varlığına işarettir. Bebek katili Öcalan neyse çok manidar bir zamanlamayla tasfiye edilen Bağdadi ve Pensilvanya’da koruma altındaki hain Gülen aynısıdır.”

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