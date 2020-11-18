Halil Sezai davasında gerekçeli karar: İlk vukuatı değil, suç işlemeyeceğine dair kanaat oluşmadı

İstanbul Tuzla'da komşusu Hüseyin Meriç'i darp ettiği gerekçesi ile Halil Sezai'ye 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezası verilmişti.
Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesi, kararının gerekçesini açıkladı.
Kasten yaralama suçundan daha önce ceza almış
18 sayfalık gerekçeli kararda, "Sanığın yeniden suç işlemeyeceğine yönelik mahkememizde olumlu kanaat hasıl olmadığından ve sanığın adli sicil kaydında daha önceden kasten yaralama suçundan aldığı mahkumiyet bulunduğu görülmekle sanık lehine CMK 231 maddesinin (hükmün açıklanmasının geri bırakılması) ve TCK 51. maddesinin (hapis cezasının ertelenmesi) yer olmadığına karar vermek gerekmiştir" denildi.
Kararda, sanığın suçu işleyiş biçimi ve suçun işlenmesindeki özellikleri gerekçe göstererek hapis cezasını para cezasına çevirmediği belirtildi.
- Komşusu Hüseyin Meriç'i odunla yaraladığı gerekçesi ile gözaltına alınan Halil Sezai, 17 Eylül 2020 tarihinde tutuklanmış, 30 Ekim tarihinde yapılan ilk duruşmada kararla birlikte tahliye edilmişti. Halil Sezai, İstanbul Anadolu 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 30 Ekim 2020 tarihinde görülen karar duruşmasında, "Silahla kasten basit yaralama", "Alenen akaret", "Konut dokunulmazlığını ihlal" ve "Mala zarar verme" suçlarından toplam 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.