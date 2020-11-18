Halil Sezai davasında gerekçeli karar: İlk vukuatı değil, suç işlemeyeceğine dair kanaat oluşmadı

TVNET Sunucusu Şentürk: Yaşlı kadının kafasını kesenler serbest, bu işte bir tuhaflık var

TVNET'te 'Nerede kalmıştık' programını sunan Gazeteci Erem Şentürk, Adana'da işlenen cinayetin zanlıları hakkındaki 'tahliye' kararına tepki gösterdi. Şentürk, 'Arkada görgü tanığı bırakmamak için yaşlı kadıncağızı kafasını keserek öldürdüler. Bu iki katil tahliye edildi. İnanabiliyor musunuz? Sosyal medyada infial olunca yeniden hapse atıldılar' ifadelerini kullandı.