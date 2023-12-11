Halil Umut Meler'e yumruklu saldırı: Bakan Tunç sorumlular hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki MKE Ankaragücü - Rizespor karşılaşması sonrasında hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunuldu.
Müsabakanın ardından sahaya giren MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, maçın hakemi Halil Umut Meler'e yumruk attı. Meler'in gözünde aldığı darbe sebebiyle şişlik oluştu.
Adli soruşturma başlatıldı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırıda sorumluluğu bulunanlar hakkında adli soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının bitiminde maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırının gerçekleştiği olaylarda sorumluluğu bulunanlar hakkında gerekli adli soruşturma başlatılmıştır." bilgisini verdi.
Bakan Yerlikaya: Saldırıyı şiddetle kınıyorum
Hakem Halil Umut Meler'e yönelik yumruklu saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da X hesabından paylaşımda bulundu.
Söz konusu saldırıyı şiddetle kınadığını belirten Yerlikaya, "Barışın ve dostluğun zemini olan yeşil sahalarımızda bu tür olaylar kabul edilemez." dedi.
"MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda hakem Halil Umut Meler’e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Barışın ve dostluğun zemini olan yeşil sahalarımızda bu tür olaylar kabul edilemez. Yaşanan bu üzücü olayın takipçisiyiz. Türk hakemliğini yurt dışında da başarıyla temsil eden hakemimiz Halil Umut Meler’e geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."
İki kişi gözaltına alındı
Bakan Yerlikaya kısa süre sonra bir paylaşımda daha bulundu.
Meler'e saldıran Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın tedavi altına alındığını, gözaltı işlemlerinin tedavi sonrası gerçekleştirileceğini belirten Bakan Yerlikaya, saldırıda bulunan iki kişinin ise gözaltına alındığını ifade etti.
"MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasının sonunda hakem Halil Umut Meler’e yönelik saldırı gerçekleştirilen Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca emniyet güçlerimizin gözetiminde hastanede tedavi görmektedir. Tedavi sonrası gözaltı işlemleri gerçekleştirilecektir. Hakemimize saldırıda bulunan K.Ç ve Ş. Y. Ş adlı şahıslar Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile gözaltına alınmıştır."
Vali Şahin: Yakışmadı
Ankara Valisi Vasip Şahin, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının hakemi Halil Umut Meler'e yönelik saldırıyı kınadı ve saldırıda sorumluluğu bulunanlar hakkında yasal gereğin yapılacağını bildirdi.
Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yakışmadı Ankara'ya, Ankaragücü'ne. Sorumlular hakkında yasal gereği yapılacak." ifadesini kullandı.