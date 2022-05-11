6-8 Ekim olaylarının faili, terör soruşturmaları kapsamında cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, geçtiğimiz günlerde bir haber sitesi için kaleme aldığı yazısında, şaşırtan açıklamalarda bulunmuş ve muhalefete 'birlik' çağrısı yapmıştı. Demirtaş, "Ortak paydamız demokratik cumhuriyettir, ortak evimiz Türkiye'dir, ortak devletimiz Türkiye Cumhuriyeti Devletidir" diye konuşmuştu.

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Söz konusu açıklamalar, CHP tarafından fonlanan Halk TV'de gündeme getirildi. Programa katılanların tamamı tarafından desteklenen açıklamalara, kanalda farklı bir saatte program yapan sunucu Ayşenur Arslan da dahil oldu.

Cezaevinden kendilerini izlediğini ifade ettiği Demirtaş'a selam gönderen Arslan, "Demirtaş bu ülkede, demokrasi, kardeşlik ve barış adına çok şey yapmış aydınlardan birisidir." ifadelerini kullandı.

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OYNAT 01:11 Halk TV canlı yayınında Selahattin Demirtaş'a methiyeler dizildi: Büyük bir aydın CHP'nin kanalı Halk TV'de, terör örgütü PKK ile bağlantıları nedeniyle hüküm giyen HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş övüldü. Demirtaş'ın cezaevinden muhalefete yaptığı 'birlik' çağrısının çok önemli olduğunun vurgulandığı canlı yayında, sunucu Ayşenur Arslan, 'Demirtaş bu ülkede, demokrasi, kardeşlik ve barış adına çok şey yapmış aydınlardan birisidir.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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HDP'nin de 'altılı masada' yer aldığını ima eden Arslan, "Bazıları masanın dağılması için çabalıyor. Masa dağılmadığı gibi, Demirtaş'ın kardeşlik, demokrasi için birlik mesajı çok kıymetli." dedi.

Arslan'ın sözlerine, programın sunucusu Şirin Payzın, "Ben de öyle düşünüyorum. Haziran 2015 seçimlerinde de çok önemli olmuştu mesajı, belirleyiciydi." diyerek destek verdi.

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"DEMİRTAŞ'IN MESAJI ÇOK KIYMETLİ, HARCAMAMAK LAZIM"

Arslan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Aaa Demirtaş bizi izliyordur. Demirtaş bu ülkede, demokrasi, kardeşlik ve barış adına çok şey yapmış aydından birisidir. Bunu öncelikle teslim etmek lazım. Onun birlik çağrısı, bu süreçte her zamankinden daha önemli. Birileri, 'altılı ganyancılar' diyerek hafife almaya çalışıyor. Yürekleri hop hop ediyor, bekliyorlar ki masa dağılsın. O masa dağılmadığı gibi, Demirtaş'ın kardeşlik, demokrasi için birlik mesajı çok kıymetli, harcamamak lazım."

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