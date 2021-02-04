Gündem Halk TV polisi hedef göstererek Sokağa inin çağrısı yaptı
POLİTİKA

Halk TV polisi hedef göstererek 'Sokağa inin' çağrısı yaptı

Boğaziçi protestolarından 'Gezi parkı olayları' çıkarma uğraşında olan Halk TV, polisi hedef göstererek sokağa inin çağrısında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kadıköy'de Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilere destek için toplanan vatandaşlara polis müdahale etti.
Kadıköy'de Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilere destek için toplanan vatandaşlara polis müdahale etti.

Boğaziçi Üniversitesi'nde, Prof. Melih Bulu'ya yönelik protestolar devam ediyor.

Rektör atamasının bahane edilmesiyle başlayan eylemler sokaklara sıçrarken; eylemlerden, 2013 yılında ağaçları bahane ederek ortalığı savaş alanına çeviren Gezi Parkı olaylarını anımsatan görüntüler gelmeye başladı.

  • Ortalığı savaş alanına çevirme uğraşında olan eylemcilere polis müdahale ederken; Gezi Parkı olaylarında 24 saat canlı yayında halkı galeyana getiren ve CHP'ye yakınlığı ile bilinen Halk TV, bu olaylarda da provokasyon peşinde.

Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilerle ilgili tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevk edilen 30 kişi salıverildi
GÜNDEM
Boğaziçi Üniversitesindeki gösterilerle ilgili tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevk edilen 30 kişi salıverildi

"TWEET ATMAKLA OLMAZ"

Halk TV Ana Haber'de İrfan Değirmenci Boğaziçi provokatörlerini polislerin dağıtma çabalarını gösterirken yalan yanlış bilgilerle izleyicileri provoke etti.

Halk TV'den tehlikeli provokasyon.

Polisi sivilleri hedef alıyormuş gibi gösteren İrfan Değirmenci, "800.000'den fazla insan başımızı eğmeyeceğiz aşağıya bakmayacağız dedi tweet paylaştı. Tweet atmakla olmuyor. Orada sadece 3 milletvekili var desteğe gitmiş anladığım kadarıyla. Hani diyorlar diğerleri nerede?

Halk TV sunucusu Ayşegül Arslan günlük dozajı açıkladı: Günde 100 kere laiklik demeliyiz
GÜNDEM
Halk TV sunucusu Ayşegül Arslan günlük dozajı açıkladı: Günde 100 kere laiklik demeliyiz

POLİSİ HEDEF GÖSTERDİ

Canlı yayında ekrana geliyor görüntüler polis hedef gözetmeksizin kim olursa tüm sivillere etraftaki gazetecilere esnafa öğrencilere destek olmak için bulunanlara yakın mesafeden biber gazı sıkıyor" ifadelerini kullandı.

Halk TV'de Boğaziçi eylemleri gazı: 108 yıl sonra (II. Abdülhamid'den bu yana) ilk kez 'Kahrolsun istibdat' sloganı atılıyor
OYNAT 00:38
Halk TV'de Boğaziçi eylemleri gazı: 108 yıl sonra (II. Abdülhamid'den bu yana) ilk kez 'Kahrolsun istibdat' sloganı atılıyor
Halk TV'de Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar bahanesiyle polise saldırı eylemlerine dönüşen provokasyona ilişkin ilginç ifadeler kullanıldı. Konuklardan Gazeteci Murat Ağırel '108 yıl sonra ilk defa 'Kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet' sloganları atılıyor. Tesadüf mü?' diye konuştu.

Polis aracına saldıran vandalların görüntüsünü Yol TV 'Polis aracını halkın üstüne sürdü' şeklinde servis etti
OYNAT 00:26
Polis aracına saldıran vandalların görüntüsünü Yol TV 'Polis aracını halkın üstüne sürdü' şeklinde servis etti
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları bahane eden bir grup, İstanbul Kadıköy'de polis ekiplerine saldırdı. O anları Yol TV 'Kadıköy'de polis, araçları yüzlerce kişinin üzerine sürdü' şeklinde servis etti. Yol TV daha önce de bir emniyet mensubunun 'Aşağıdan' sözünü 'Aşağı bak' şeklinde çarpıtarak yalan habere imza atmıştı.

Devlet Bahçeli, Halk TV sunucusunu tiye aldı: Gülnaz Şırınga'ya ve mesai arkadaşı Gülendam Enjektör'e geçmiş olsun diliyorum
OYNAT 03:17
Devlet Bahçeli, Halk TV sunucusunu tiye aldı: Gülnaz Şırınga'ya ve mesai arkadaşı Gülendam Enjektör'e geçmiş olsun diliyorum
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli son günlerde 'Gülnaz Şırınga' açıklamasıyla alay konusu olan Halk TV sunucusu Özlem Gürses ile ilgili de konuştu.

Bahçeli konuyla iligli şu açıklamalarda bulundu: 'Beni üzen asıl konu ise hemşire Gülnaz Şırınga isimli hemşirenin adına yapılan şikayettir. Bu kardeşimizi yakalayan bir grup darp etmişler, daha sarsıcı olanı da komaya sokmuşlar. Hayret ettim. Şu anda yoğun bakımda hayatta kalmaya çalışıyor. Şaka bir yana tuhaf günlerden geçiyoruz. Parodi haberi gerçek eden utanmaz simalar ne kadar çoğaldı.

Parodi haberi sunan gazeteciye şunu söylüyorum: Nefret insan sağlığına zararlıdır. Her kim nasıl bakıyorsa öyle görür. Kötü söz sahibine döner ve hatta rezil eder. Sokağı da biliriz, siyaseti de biliriz. Nerede nasıl davranacağımızı yalnızca biz biliriz.'

Özlem Gürses yine alay konusu oldu: Bahçeli'ye aşı yapan hemşire Gülnaz Şırınga darp edildi
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Özlem Gürses yine alay konusu oldu: Bahçeli'ye aşı yapan hemşire Gülnaz Şırınga darp edildi
Halk TV sunucusu Özlem Gürses yine alay konusu oldu. Gürses, Halk TV'de yayınlanan programında ilginç bir iddiada bulundu. Devlet Bahçeli'ye aşı yapan Gülnaz Şırınga isimli hemşirenin, Bahçeli'nin canını yaktığı gerekçesiyle darp edildiğini ve tedavi altına alındığını söyleyen Özlem Gürses sosyal medyada alay konusu oldu.


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