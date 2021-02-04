Halk TV polisi hedef göstererek 'Sokağa inin' çağrısı yaptı

Devlet Bahçeli, Halk TV sunucusunu tiye aldı: Gülnaz Şırınga'ya ve mesai arkadaşı Gülendam Enjektör'e geçmiş olsun diliyorum

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli son günlerde 'Gülnaz Şırınga' açıklamasıyla alay konusu olan Halk TV sunucusu Özlem Gürses ile ilgili de konuştu.



Bahçeli konuyla iligli şu açıklamalarda bulundu: 'Beni üzen asıl konu ise hemşire Gülnaz Şırınga isimli hemşirenin adına yapılan şikayettir. Bu kardeşimizi yakalayan bir grup darp etmişler, daha sarsıcı olanı da komaya sokmuşlar. Hayret ettim. Şu anda yoğun bakımda hayatta kalmaya çalışıyor. Şaka bir yana tuhaf günlerden geçiyoruz. Parodi haberi gerçek eden utanmaz simalar ne kadar çoğaldı.



Parodi haberi sunan gazeteciye şunu söylüyorum: Nefret insan sağlığına zararlıdır. Her kim nasıl bakıyorsa öyle görür. Kötü söz sahibine döner ve hatta rezil eder. Sokağı da biliriz, siyaseti de biliriz. Nerede nasıl davranacağımızı yalnızca biz biliriz.'



