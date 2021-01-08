Halk TV Sunucusu Gürses: Türksat 5A uydusunun uzaya gönderilmesi ‘yapay gündem’

Türkiye'den Çin'e giden ihracat treni hakkında 'Halkalı'ya geri döndü' iddiasını ortaya atan Halk TV Suncusu Özlem Gürses, şimdi de uzaya gönderilen Türkiye'nin beşinci nesil uydusu Türksat 5A ile ilgili çok konuşulacak bir değerlendirmede bulundu.

Gürses, Türksat 5A’nın uzaya fırlatılmasının ‘yapay gündem’ olduğunu söyledi. Bir sosyal medya kullanıcısının “Bugün yapay gündemde ne var?” sorusuna Gürses, ‘uydu’ yanıtını verdi.