Halk TV Sunucusu Gürses: Türksat 5A uydusunun uzaya gönderilmesi ‘yapay gündem’
Halk TV Sunucusu Özlem Gürses, Türkiye'nin beşinci nesil uydusu Türksat 5A’nın uzaya fırlatılmasını ‘yapay gündem’ olarak yorumladı. Gürses, bir sosyal medya kullanıcısının “Bugün yapay gündemde ne var?” sorusuna ‘uydu’ cevabını verdi.
Türkiye'den Çin'e giden ihracat treni hakkında 'Halkalı'ya geri döndü' iddiasını ortaya atan Halk TV Suncusu Özlem Gürses, şimdi de uzaya gönderilen Türkiye'nin beşinci nesil uydusu Türksat 5A ile ilgili çok konuşulacak bir değerlendirmede bulundu.