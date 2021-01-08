Gündem Halk TV Sunucusu Gürses Türksat 5A uydusunun uzaya gönderilmesi yapay gündem
POLİTİKA

Halk TV Sunucusu Gürses: Türksat 5A uydusunun uzaya gönderilmesi ‘yapay gündem’

Halk TV Sunucusu Özlem Gürses, Türkiye'nin beşinci nesil uydusu Türksat 5A’nın uzaya fırlatılmasını ‘yapay gündem’ olarak yorumladı. Gürses, bir sosyal medya kullanıcısının “Bugün yapay gündemde ne var?” sorusuna ‘uydu’ cevabını verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Özlem Gürses
Özlem Gürses

Türkiye'den Çin'e giden ihracat treni hakkında 'Halkalı'ya geri döndü' iddiasını ortaya atan Halk TV Suncusu Özlem Gürses, şimdi de uzaya gönderilen Türkiye'nin beşinci nesil uydusu Türksat 5A ile ilgili çok konuşulacak bir değerlendirmede bulundu.

TÜRKSAT 5A uydusu uzaya fırlatıldı
OYNAT 00:59
TÜRKSAT 5A uydusu uzaya fırlatıldı
TÜRKSAT 5A uydusu, ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü'nden uzaya fırlatıldı.

Gürses, Türksat 5A’nın uzaya fırlatılmasının ‘yapay gündem’ olduğunu söyledi. Bir sosyal medya kullanıcısının “Bugün yapay gündemde ne var?” sorusuna Gürses, ‘uydu’ yanıtını verdi.

Halk TV Sunucusu Gürses: Trene bakıyordum Çin'e varmış tebrik ediyorum bana her yerden konum atıyor
OYNAT 00:39
Halk TV Sunucusu Gürses: Trene bakıyordum Çin'e varmış tebrik ediyorum bana her yerden konum atıyor
Türkiye'den Çin'e giden ihracat treni hakkında 'Halkalı'ya geri döndü' iddiasını ortaya atan Halk TV Suncusu Özlem Gürses konuştu. Video yayınlayan Gürses, 'Trene bakıyordum. Bu arada Çin treni Çin'e varmış. Kutluyorum. Tebrik ediyorum. TCDD Taşımacılık işi gücü bıraktı, bana her yerden konum atıyorlar' ifadelerini kullandı.
Abone Ol Google News
Antalyada aile faciası

Antalya'da aile faciası

​İki çocuk annesi kadına kelepçeli koca şiddeti cinayetle bitti.
KKTCde kan donduran cinayet

KKTC'de kan donduran cinayet

​Önce babasını sonra annesini öldürdü sebebi ise şoka uğrattı.
Halk TV Sunucusu Gürses: Türksat 5A uydusunun uzaya gönderilmesi ‘yapay gündem’

Aşının farkına varsalar götürürlerdi

Aşının farkına varsalar götürürlerdi

​Yerli aşı malzemeleri çalınmıştı, nakliye firması sahibi konuştu.

Bir nefese muhtaç olmak

Bir nefese muhtaç olmak

​26 günlük tedavi sürecini çektiği fotoğraflarla anlattı.

E-5'te trafik kilitlendi

E-5'te trafik kilitlendi

​İstanbul'da bir TIR metrobüs yoluna girdi.
Boeing'e 2,5 milyar dolarlık fatura

Boeing'e 2,5 milyar dolarlık fatura

Bir hatayla yüzlerce kişinin ölümüne neden olmuştu.

Hava soluyan bütün hedefleri imha edecek
Microsoft'a<br>1.5 milyon dolarlık dava

Microsoft'a
1.5 milyon dolarlık dava

Albayrak Grubu yaşadığı mağduriyetler nedeniyle dava açtı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.