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POLİTİKA

Halk TV'de skandal olay: Erdoğan'ın idamla tehdit eden adamın kitabını tanıttı

Halk TV'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı idamla tehdit eden FETÖ hükümlüsü Gökçe Fırat'ın kitabı tanıtıldı. FETÖ'cünün dergisi, Fırat'ın kitabını kameraya gösterip öven İsmail Küçükkaya'ya Twitter'dan teşekkür etti.

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Haber Merkezi Diğer
Halk TVde skandal olay: Erdoğanın idamla tehdit eden adamın kitabını tanıttı
İsmail Küçükkaya FETÖ'cü Gökçe Fırat'ın kitabını tanıttı.

Sunucu İsmail Küçükkaya, Halk TV'deki programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bir dönem asmakla tehdit eden ve FETÖ'den yargılanan Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun kitabını tanıttı. Küçükkaya, kitabı kameralara göstererek "Gökçe Fırat, kitabıyla bizimle birlikte" diyerek tanıtım yaptı.

KÜÇÜKKAYA'YA TEŞEKKÜR ETTİLER

Türk Solu dergisinin Twitter hesabından yapılan açıklamada da Küçükkaya'ya teşekkür edilerek, "Gazeteci İsmail Küçükkaya, Halk TV'de bu sabah yayımlanan İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programında başyazarımız Gökçe Fırat'ın kitabını tanıttı" denildi.

Cumhurbaşkanı'na alçak tehdide gözaltı
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Cumhurbaşkanı'na alçak tehdide gözaltı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı asmakla tehdit edip hakaretler dizdiği videoyu sosyal medyada paylaşan Ulusal Parti Genel Başkanı ve Türksolu Gazetesi başyazarı Gökçe Fırat Çulhaoğlu gözaltına alındı.


FETÖ'DEN TUTUKLANMIŞTI

Ergenekon-Balyoz kumpas davalarına delil olarak kullanılan ve Cumhuriyet mitinglerinde açılan "Ordu Göreve" pankartını açan grubun başında olan Fırat, FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik soruşturmalar kapsamında tutuklanmıştı. Zaman gazetesine destek için Çağlayan Adliyesi önündeki eyleme katılan Fırat, Bank Asya için de Twitter'dan destek mesajları yayınlamıştı.

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