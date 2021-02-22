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POLİTİKA

Halk TV'den kovulan gazetecilerden itiraf: İBB bizi sansürledi

Halk TV’den kovulan gazeteciler, sosyal medya platformu Clubhouse’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Gazeteciler, İBB talimatıyla haber başlıklarının değiştirildiğini, WhatsApp konuşmalarına erişildiğini ve dinlendiklerini ifade etti. Sosyal medyada yer alan iddialara göre, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, gazetecilerin iddialarını bir süre dinledikten sonra herhangi bir açıklama yapmadan katılımcı olduğu sohbet odasından ayrıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu.

Eski Halk TV çalışanları, sesli sohbet içeren sosyal ağ uygulaması Clubhouse’ta kurumda yaşadıklarına ilişkin konuşma gerçekleştirdi.

İBB talimatıyla sansürlendiklerini ifade eden gazeteciler, kanaldan nasıl kovulduklarına dair detayları tek tek anlattı.

“İBB talimatıyla başlıkları değiştirdik”

Halk TV’den kovulanlardan biri, İstanbul Metrosu görüntüleriyle attıkları "Türkiye'nin Wuhan'ı Bu Halde" başlığının, İBB'nin talimatıyla "İktidarın ekonomi politikası ve bunun toplu taşımaya yansıması" olarak değiştirildiğini iddia etti.

Yaptıkları "sefer sayısı" haberi nedeniyle kovuldular

Gazeteciler, “Pandemi sürecinde neden toplu taşıma seferleri arttırılmıyor?” başlıklı haber nedeniyle İBB’yi kızdırdıklarını ve sonrasında da işlerinden olduklarını belirtti.

"Kanalda başkanın kardeşi çalışıyor, olmaz"

Bir başka çalışan ise, CHP’li Bakırköy Belediyesi’nde işçilerin hak arama talebini haber yapma taleplerinin kanal yöneticileri tarafından “Kanalda Bakırköy Belediye Başkanı’nın kardeşinin çalışıyor” denilerek reddedildiğini ifade etti.

Bir başka isim ise, WhatsApp konuşmalarına erişildiğini ve dinlendiklerini ifade etti.

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Kaftancıoğlu iddialara yanıt vermeden odadan ayrıldı

Öte yandan sosyal medyada yer alan iddialara göre, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, gazetecilerin iddialarını bir süre dinledikten sonra odadan ayrıldı.

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