Halk TV'den kovulan gazetecilerden itiraf: İBB bizi sansürledi

Eski Halk TV çalışanları, sesli sohbet içeren sosyal ağ uygulaması Clubhouse’ta kurumda yaşadıklarına ilişkin konuşma gerçekleştirdi.

İBB talimatıyla sansürlendiklerini ifade eden gazeteciler, kanaldan nasıl kovulduklarına dair detayları tek tek anlattı.

“İBB talimatıyla başlıkları değiştirdik”

Halk TV’den kovulanlardan biri, İstanbul Metrosu görüntüleriyle attıkları "Türkiye'nin Wuhan'ı Bu Halde" başlığının, İBB'nin talimatıyla "İktidarın ekonomi politikası ve bunun toplu taşımaya yansıması" olarak değiştirildiğini iddia etti.

Odada konuşan, Halk TV'den kovulanlardan biri, İstanbul Metrosu görüntüleriyle attıkları "Türkiye'nin Wuhan'ı Bu Halde" başlığının, İBB'nin talimatıyla "İktidarın ekonomi politikası ve bunun toplu taşımaya yansıması" olarak değiştirildiğini söylüyor. https://t.co/HgcDHrHeO9 pic.twitter.com/M0TFzCPzDT REKLAM February 22, 2021

Yaptıkları "sefer sayısı" haberi nedeniyle kovuldular

Gazeteciler, “Pandemi sürecinde neden toplu taşıma seferleri arttırılmıyor?” başlıklı haber nedeniyle İBB’yi kızdırdıklarını ve sonrasında da işlerinden olduklarını belirtti.

"Kanalda başkanın kardeşi çalışıyor, olmaz"

Bir başka çalışan ise, CHP’li Bakırköy Belediyesi’nde işçilerin hak arama talebini haber yapma taleplerinin kanal yöneticileri tarafından “Kanalda Bakırköy Belediye Başkanı’nın kardeşinin çalışıyor” denilerek reddedildiğini ifade etti.

Halk TV çalışanları Bakırköy Belediyesi’ndeki işçilerin hak arama girişimlerini haber yapalım mı demişler ama Kanal izin vermemiş. Bu ifadelerin üzerine diğer konuşmacı diyor ki: E Bakırköy Belediye Başkanı’nın kardeşi kanalda çalışıyor. (!) #clubhouse — Betûl Kayahan (@abetulkayahan) February 22, 2021

Bir başka isim ise, WhatsApp konuşmalarına erişildiğini ve dinlendiklerini ifade etti.

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Kaftancıoğlu iddialara yanıt vermeden odadan ayrıldı

Öte yandan sosyal medyada yer alan iddialara göre, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, gazetecilerin iddialarını bir süre dinledikten sonra odadan ayrıldı.

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