Halk TV'nin kimsesiz çocuklarla alakalı iddiasını İHH yalanladı: Vakfımızın çalışması yoktur

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İHH iddiaları yalanladı
İHH İnsani Yardım Vakfı 'Depremlerde kimsesiz kalan çocukların İstanbul'a getirilerek İHH evlerine yerleştirildiği' yönündeki iddiaların ardından yazılı açıklama yaptı. İHH tarafından yapılan açıklamada iddiaların asılsız olduğu ve kasıtlı olarak gündeme getirildiğini belirtildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, haberde bahsedilen evlere gidildiği ve ileri sürüldüğü gibi bir ortam olmadığı belirtildi.