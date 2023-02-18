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Halk TV'nin kimsesiz çocuklarla alakalı iddiasını İHH yalanladı: Vakfımızın çalışması yoktur

Halk TV muhabiri Fırat Fıstık'ın ileri sürdüğü 'Sahipsiz depremzede çocukları tarikatlar kaçırıyor ve İHH'nın evlerine yerleştiriliyor' haberi İHH tarafından yapılan basın bildirisiyle yalanlandı. İHH tarafından yapılan açıklamada, "Bahsedilen asılsız haberi yayınlayan kişiler ve kurumlar hakkında gerekli hukuki işlemler yapılarak vakfımızın hakları korunacaktır" ifadelerine yer verildi.

15:48 . 18/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İHH iddiaları yalanladı

İHH iddiaları yalanladı

İHH İnsani Yardım Vakfı 'Depremlerde kimsesiz kalan çocukların İstanbul'a getirilerek İHH evlerine yerleştirildiği' yönündeki iddiaların ardından yazılı açıklama yaptı. İHH tarafından yapılan açıklamada iddiaların asılsız olduğu ve kasıtlı olarak gündeme getirildiğini belirtildi.


'BASIN ETİĞİNE UYMUYOR'

İHH tarafından yapılan yazılı açıklamada,
"Vakfımızın çocuklar için herhangi bir evi olmadığı gibi deprem bölgesinden çocuk getirip evlere yerleştirme çabası da yoktur. Vakfımız, depremin ilk saatlerinden itibaren deprem bölgelerinde arama kurtarma ve insani yardım çalışmalarına AFAD koordinasyonunda aralıksız devam etmektedir. Basın etiğine ve meslek ilkelerine uygun şekilde davranmayarak haberi yayınlamadan önce görüşümüzü almayan, bu açıklamamızı yayınlamayan, bahsedilen asılsız haberi yayınlayan kişiler ve kurumlar hakkında gerekli hukuki işlemler yapılarak vakfımızın, bağışçılarımızın, gönüllülerimizin ve ihtiyaç sahiplerinin hakları korunacaktır.''
ifadeleri kullanıldı.

'İDDİALAR TESPİT EDİLMEDİ'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, haberde bahsedilen evlere gidildiği ve ileri sürüldüğü gibi bir ortam olmadığı belirtildi.

#İHH
#Kimsesiz çocuklar
#Halktv
1 saat önce
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Halk TV'nin kimsesiz çocuklarla alakalı iddiasını İHH yalanladı: Vakfımızın çalışması yoktur
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