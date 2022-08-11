Haluk Bayraktar’dan muhalif medyaya tokat gibi cevap: Teknofest damadın değil milyonların festivali

Türkiye son yıllarda savunma sanayi ve teknoloji alanında yaptığı atılımlarla tüm dünyanın dikkatini üzerine çekerken, kendi içimizdenmiş gibi gözüken bazı çevreler ise bu durumu hazmedemeyerek çirkin algı operasyonlarına kalkıştı.
TEKNOFEST'İ KARALAMA ÇABASI
Geçmişte Türkiye'nin elde ettiği birçok başarıyı gölgeleme adına başrollerde yer alan Cumhuriyet Gazetesi ve Birgün Gazetesi yine ortaya çıktı. Teknofest'in karadeniz etabı için çalışmalar hız kesmeden devam ederken, söz konusu gazeteler çirkin bir habere imza attı. 'Damadın festivali için kasayı açtılar' başlığıyla yapılan haber adeta elde edilen başarılardan duyulan hazımsızlık ve rahatsızlığın boyutlarını gözler önüne serdi.
BAYRAKTAR'DAN CEVAP
Baykar Teknoloji Seo'su Haluk Bayraktar, skandal haberlere ilişkin cevabını ise şu sözlerle verdi: Teknofest "damadın" değil milyonlarca vatandaşımızın katılıp, yüzbinlerce gencimizin ileri teknoloji alanlarında projeler geliştirerek yarıştığı milletimize ait bir festivaldir. Bu algı oyunları ve iftiralar ülkemizin tam bağımsız ve müreffeh geleceği önünde asla duramayacak."
Teknofest "damadın" değil milyonlarca vatandaşımızın katılıp, yüzbinlerce gencimizin ileri teknoloji alanlarında projeler geliştirerek yarıştığı milletimize ait bir festivaldir.
Bu algı oyunları ve iftiralar ülkemizin tam bağımsız ve müreffeh geleceği önünde asla duramayacak. pic.twitter.com/eCzZcDd34S
Teknofest "damadın" değil milyonlarca vatandaşımızın katılıp, yüzbinlerce gencimizin ileri teknoloji alanlarında projeler geliştirerek yarıştığı milletimize ait bir festivaldir.