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POLİTİKA

Haluk Bayraktar’dan muhalif medyaya tokat gibi cevap: Teknofest damadın değil milyonların festivali

Türkiye'nin en büyük teknoloji atılımlarından biri olan Teknofest'i karalama girişiminde bulunan Cumhuriyet ve Birgün gazetelerine Baykar Teknoloji Seo'su Haluk Bayraktar'dan çok sert tepki geldi. Sosyal medya hesabından iki gazetenin haber görsellerini paylaşan Bayraktar, "Teknofest "damadın" değil milyonlarca vatandaşımızın katılıp, yüzbinlerce gencimizin ileri teknoloji alanlarında projeler geliştirerek yarıştığı milletimize ait bir festivaldir. Bu algı oyunları ve iftiralar ülkemizin tam bağımsız ve müreffeh geleceği önünde asla duramayacak" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Haluk Bayraktar’dan muhalif medyaya tokat gibi cevap: Teknofest damadın değil milyonların festivali
Baykar Teknoloji Seo'su Haluk Bayraktar

Türkiye son yıllarda savunma sanayi ve teknoloji alanında yaptığı atılımlarla tüm dünyanın dikkatini üzerine çekerken, kendi içimizdenmiş gibi gözüken bazı çevreler ise bu durumu hazmedemeyerek çirkin algı operasyonlarına kalkıştı.

TEKNOFEST'İ KARALAMA ÇABASI

Geçmişte Türkiye'nin elde ettiği birçok başarıyı gölgeleme adına başrollerde yer alan Cumhuriyet Gazetesi ve Birgün Gazetesi yine ortaya çıktı. Teknofest'in karadeniz etabı için çalışmalar hız kesmeden devam ederken, söz konusu gazeteler çirkin bir habere imza attı. 'Damadın festivali için kasayı açtılar' başlığıyla yapılan haber adeta elde edilen başarılardan duyulan hazımsızlık ve rahatsızlığın boyutlarını gözler önüne serdi.

Bakan Varank TEKNOFEST sürücüsüz araç yarışmasını izledi
OYNAT 01:08
Bakan Varank TEKNOFEST sürücüsüz araç yarışmasını izledi
Türkiye'nin ilk Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında bu yıl 5. düzenlenen Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'nda, sürücüsüz araçlar mücadele etmeye başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilen yarışmada gençlerin geliştirdiği araçları inceleyerek, üniversite öğrencileriyle çalışmalarına ilişkin sohbet etti.


BAYRAKTAR'DAN CEVAP

Baykar Teknoloji Seo'su Haluk Bayraktar, skandal haberlere ilişkin cevabını ise şu sözlerle verdi: Teknofest "damadın" değil milyonlarca vatandaşımızın katılıp, yüzbinlerce gencimizin ileri teknoloji alanlarında projeler geliştirerek yarıştığı milletimize ait bir festivaldir. Bu algı oyunları ve iftiralar ülkemizin tam bağımsız ve müreffeh geleceği önünde asla duramayacak."

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