Hamile eşini 400 bin liralık sigorta parası için uçurumdan itti Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2,5 yıl önce kayalıklardan düşerek hayatını kaybeden 7 aylık hamile Semra Aysal’ı (32), 400 bin liralık ferdi kaza sigortası bedelini alabilmek için aşağıya ittiği suçlamasıyla tutuklanan eşi Hakan Aysal ile ilgili hazırlanan iddianamede ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Haber Merkezi 09 Şubat 2021, 08:06 Son Güncelleme: 09 Şubat 2021, 08:15 DHA