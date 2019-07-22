Hamile kadının aracına saldıran magandanın sahibi olduğu Seydioğlu baklavaları tabelaları mahkeme kararı ile söküldü Hamile kadının aracına saldıran maganda baklavacılara tabela şoku Pendik’te hamile kadının bulunduğu araca saldıran Hasan ve Hüseyin Sel’in sahibi olduğu Seydioğlu Baklava hakkında, Seyidoğlu Baklavaları firması tarafından açılan dava ile ihtiyati tedbir kararı alınmıştı. Kararın ardından Seydioğlu Baklava firmasının dükkanlarının tabelaları indirilmeye başlandı.

Haber Merkezi 22 Temmuz 2019, 10:14 Son Güncelleme: 22 Temmuz 2019, 10:23 IHA