Gündem Hamile kadının aracına saldıran maganda baklavacılara tabela şoku
İSTANBUL

Hamile kadının aracına saldıran magandanın sahibi olduğu Seydioğlu baklavaları tabelaları mahkeme kararı ile söküldü

Hamile kadının aracına saldıran maganda baklavacılara tabela şoku

Pendik’te hamile kadının bulunduğu araca saldıran Hasan ve Hüseyin Sel’in sahibi olduğu Seydioğlu Baklava hakkında, Seyidoğlu Baklavaları firması tarafından açılan dava ile ihtiyati tedbir kararı alınmıştı. Kararın ardından Seydioğlu Baklava firmasının dükkanlarının tabelaları indirilmeye başlandı.

Haber Merkezi IHA
Hasan - Hüseyin Sel'in sahibi olduğu Seydioğlu baklavalarının tabelaları mahkeme kararı ile sökülmeye başlandı.
Hasan - Hüseyin Sel'in sahibi olduğu Seydioğlu baklavalarının tabelaları mahkeme kararı ile sökülmeye başlandı.

İstanbul Pendik’te hamile kadın ve eşinin bulunduğu araca saldıran magandalar Hasan ve Hüseyin Sel’in sahibi olduğu Seydioğlu Baklava hakkında, Seyidoğlu Baklavaları’nın açtığı dava sonucunda mahkeme ihtiyati tedbir kararı almıştı.

Seydioğlu tabelaları mahkeme kararı ile sökülmeye başlandı.

Mahkeme ihtiyati tedbir kararını kabul ederek, Seydioğlu’nun her türlü yayın, tanıtım malzemesi, mal, ürün, ambalaj, tabela, afiş, broşür, reklam, ilan ve internet üzerinden tanıtım kullanımlarının tedbiren önlenmesine hükmetti.

Seydioğlu tabelaları mahkeme kararı ile sökülmeye başlandı.

Mahkeme ayrıca Seydioğlu’nun tabelalarının tedbiren sökülmesine de karar verdi.

Seydioğlu tabelaları mahkeme kararı ile sökülmeye başlandı.

Kararın ardından Seydioğlu Baklava’ya ait dükkanların tabelaları indirilmeye başlandı.

Seydioğlu tabelaları mahkeme kararı ile sökülmeye başlandı.

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