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MERSİN

Cumhur İttifakı'nın adayı Hamit Tuna'dan Kocamaz ve İYİ Parti'ye: Varsa belgeniz atın ortaya

Hamit Tuna'dan Kocamaz ve İYİ Parti'ye: Varsa belgeniz atın ortaya

Mersin'de Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan adayı MHP'li Hamit Tuna, hakkında, İYİ Parti'den adaylığına engel olduğu yönünde iddialarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ve İYİ Parti yöneticilerine yanıt verdi. Tuna, "Varsa belgeniz atın ortaya" dedi.

Haber Merkezi DHA
Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna
Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna

Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna, Mut ilçesinde toplantıya katıldı.

Burada konuşan Tuna, İYİ Parti'den adaylığına engel olduğu yönünde kendisi hakkında iddialarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ve İYİ Parti yöneticilerine tepki gösterdi.

Tuna, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Burhanettin Kocamaz'ın başvuru evrakının İl Seçim Kuruluna geç verilerek aday olmasına engel olduğu iddiasıyla ilgili kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Tuna, şunları söyledi:

  • "Genel Başkanları benim hakkımda suç duyurusunda bulunuyor. Varsa belgeniz atın ortaya. Demek ki bu parti bir çadır partisi. Başka bir şey denmez ki. Adaylık sürecini kaçır, ondan sonra 'Müsebbibi Hamit Tuna' de. Böyle bir anlayış, böyle bir mantık olur mu? Mazlum, mağdur, Küçük Emrah rollerinde ağlayarak böyle bir seçim olmaz. Ispanaktan yağ çıkmaz. Ne kadar uğraşırsan uğraş, buradan oy çıkmaz. Ne biriktirdiysen siyasette yarın o karşına çıkar. Kucağında neyin varsa o çıkar senin karşına. Biriktireceksin ki sonuç alacaksın. Onun için biz inandık, yol yürüyoruz. 'Biz koltuk olursa ölürüz' diyen bir anlayışımız yok. Bizim maksadımız bu kente hizmet etmek"

Toplantının ardından Hamit Tuna ve MHP Mut Belediye Başkan adayı Volkan Şeker, esnafı ziyaret etti.

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