İttifak ihanete dönüştü: Adaylığı CHP istediği için yaktı

Yeniden aday gösterilmediği için MHP'den İyi Parti'ye geçen Burhanettin Kocamaz, 'listenin geç teslim edilmesi' nedeniyle aday olamadı.

İyi Parti’nin Mersin İl Başkanlığı heyeti, 31 Mart seçimlerine katılacak olan aday listesini saat 17.00’den sonra 'İl Seçim Kurulu'na teslim etti. Listenin geç gelmesi nedeniyle Kocamaz'ın adaylığını kabul etmedi.

Bu gelişmenin ardından İYİ Parti, il yönetimini görevden aldı. Kocamaz ise sosyal medya hesabından "Sevgili Mersinliler, Değerli Yol Arkadaşlarım; Seçimi açık ara alacağımız bir durumda iken Parti içinden vurulduk. Biz ne ihanetler gördük! Ama asla yılmadık. Maalesef Sayın Hamit Tuna'nın göreceksiniz Kocamaz İYİ Partiden de aday olamayacak değerlendirmesi doğru çıktı" ifadelerini kullandı.

CHP'liler adaylığına taş koydu

2014'teki yerel seçimlerde Mersin'i kaybeden CHP yönetiminin, seçimleri kendi lehine değiştirmek adına Kocamaz'ın adaylığına taş koyduğu yorumlarına sebep oldu.

İyi Parti ve CHP, ittifak görüşmeleri kapsamında Mersin, Mardin, Van ve Erzurum'da kendi adaylarıyla seçime girecekti.

Burhanettin Kocamaz aday olabilecek mi?

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, İl Seçim Kurulu'ndan farklı bir karar çıkmaması durumunda adaylık evrakını bugün saat 17.00'den önce teslim edemediği için aday olamıyor. Kocamaz'ın aday olabilmesi için başka bir partiden Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayının çekilmesi gerekiyor.

Burhanettin Kocamaz da İyi Parti'den istifa edip, adayını çeken partiden aday olduğu takdirde yarışa katılabiliyor. Bu durumda da Kocamaz, İyi Parti'nin adayı olarak seçimlere girmiş olamıyor.

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