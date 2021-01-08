Gündem Hamsi azalınca balıkçı tezgahlarını barbun şenlendirdi
EDİRNE

Hamsi azalınca balıkçı tezgahlarını barbun şenlendirdi

Balıkçı tezgahlarında azalan hamsinin yerini kilogramı 25 liraya düşen barbun aldı. Bol avlanmasıyla barbun, balıkçı tezgahlarını şenlendirdi.

Haber Merkezi AA
Karadeniz ve Marmara'da balıkçı tekneleri, bol barbunya ile döndü.
Karadeniz ve Marmara'da balıkçı tekneleri, bol barbunya ile döndü.

Tarım ve Orman Bakanlığının Karadeniz'de avlanan hamsilerde yasal avlanabilir boy uzunluğunun altındakilerin oranının artması nedeniyle hamsi avına 10 gün süreyle yasak getirmesi sonrası tezgahlarda en çok barbun tercih edilmeye başladı.

Bol avlanmasıyla barbunun kilogram fiyatı 25 liraya kadar geriledi. Az miktarda bulunan hamsinin kilogramı ise 40, kolyoz 25, çipura 60, levrek 70 liradan satılıyor.

Edirne Balık Pazarı balıkçılarından Feridun Bistren yaptığı açıklamada, Karadeniz ve Marmara'da balıkçı teknelerinin limanlara bol barbunya ile döndüğünü ve bu türün fiyatının düştüğünü söyledi.

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Barbun akını var

Tezgahlarda her bütçeye uygun balık olduğunu aktaran Bistren, "Hamsinin alternatifi olarak barbun, kolyoz, levrek ve çupra var. Barbun akını var. Karadeniz'den gelen barbunlar var. Barbunun fiyatı uygun olduğu için vatandaşlar tercih ediyor. Aynı zamanda kolyoz akını da başladı. Normalde kilosu 35 lirayken 25 liraya düştü." şeklinde konuştu.

Balıkçı Hamza Köksoy da barbunun fiyatıyla tezgahları şenlendirdiğini ifade etti.

Köksoy, hamsideki av yasağının ilerleyen dönemde balığın bollaşmasını sağlayabileceğini dile getirdi.

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