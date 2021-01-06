Ekonomi Altı kiloluk levrek 780 liradan satılıyor
İŞ DÜNYASI

Altı kiloluk levrek 780 liradan satılıyor

Sinop’ta kıyı balıkçılarının ağlarına takılan altı kiloluk levrek 780 TL’den satılıyor

Haber Merkezi İHA
6 kiloluk levrek 730 liradan satılıyor.
6 kiloluk levrek 730 liradan satılıyor.

Karadeniz’de nadir avlanan ve restoranların büyük talep gösterdiği levrek balığı, kilosu 130 TL’ye satılıyor. Sinoplu balık satıcısı Eşref Durmaz, levreğin değerli bir balık olduğunu ve etinin çok lezzetli olduğunu ifade etti.

  • Son yıllarda deniz levreğinin giderek azaldığını aktaran balıkçı Eşref Durmaz, "Şu anda tezgâhımızda hamsi mezgit barbun var. Bugün balıkçılarımız, 6 kiloluk levrek yakaladı. Bunun gibi balıklar, biraz pahalı, genellikle işletmelere satılıyor. Az da olsa yüzümüzü güldürdü" dedi.

İHA
Karadeniz’de nadir avlanan ve restoranların büyük talep gösterdiği levrek balığı, kilosu 130 TL’ye satılıyor.

Balıkçı Durmaz, levreğin kilosunun 130 TL olduğunu belirterek, "Biraz pahalı bir balık bu. Genelde lokantalara gönderiyoruz. Kilosu şu anda 130 TL. Şu anda 6 kiloluk levrek var elimizde 780 TL’den satılıyor. Tutan arkadaşlarımızın emeği var, tutması zahmetli bir balık. Ya kıyı balıkçıları yakalıyor, yada zıpkınla avlanıyor. Ama kolay yakalanmıyor" diye konuştu.

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