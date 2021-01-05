Ekonomi Hamsinin kilogram fiyatı düşüşte
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hamsinin kilogram fiyatı düşüşte

Havaların sıcaklığına göre değişen bolluk nedeniyle hamsi fiyatları bir artıp bir düşmeye devam ediyor. Karadeniz’in incisi olarak nitelendirilen hamsi geçen hafta 25 TL’den satılırken bugün ise 15 TL’ye kadar düştü.

Haber Merkezi İHA
Hamsinin kilosu, geçen haftaya göre 25 liradan 15 liraya düştü.
Hamsinin kilosu, geçen haftaya göre 25 liradan 15 liraya düştü.

Palamut bolluğu ile başlayan balık av sezonu, hamside ise aynı oranda balıkçının yüzünü güldürmedi. Havaların sıcaklığına göre değişen bolluk nedeniyle hamsi fiyatları bir artarken bir düştü. Karadeniz’in incisi olarak nitelendirilen hamsi geçen hafta 25 TL’den satılırken, bugün ise 15 TL’ye kadar düştü.


Hamside yaşanan bolluk neticesinde fiyatların düştüğünü ifade eden balık satıcısı Onurcan Köse, “Yeni yılın gelmesiyle birlikte hamsi bollaştı. Hamsi ne zamandır az çıkıyordu. Geçen hafta kilosu 25 TL’ye kadar yükselmişti. Dün hamsinin kilosunu 20 TL’den sattık bugün ise 15 TL’ye düştü. Fiyat düşünce vatandaş da hamsiye ilgi gösterdi. Satışlarımız çok güzel. Geçen günlerde kilosu 30 TL’ye kadar hamsi satmıştık. Yeni yılla birlikte hamside bolluk yaşanmaya başladı. İnşallah fiyatlar düşer ve kilosunu 10 TL’ye de satarız” dedi.

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