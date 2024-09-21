Hamza Dağ: AK Partili başkanlar bunu söyleyemiyorsa siyaseti bıraksınlar

Gerekçesi 2,5 yıl sizden 2,5 bizden. Siyaset böyle yapılmaz. Şu anda demokrasiyle seçilen bazı ülkelerde 4, bazı ülkelerde 5 yıl. Bize millet yetki vermiş. Biz belediyelerde 6 ay bitti hadi seçim yapalım denir mi? Söylediğiniz şeyin böyle bir gerekçesi olabilir mi? Söylemiş olduğunuz söz kadar ortaya koyduğunuz argüman önemli. Sen kimin adına bana 2,5 yıl verip kendine 2,5 yıl ayırdın?

Yerel seçim geçti, karşılığınız düştü. Fransa’da Macron toplumsal karşılığını kaybetti diye seçime mi gidilir? Böyle bir gerekçe olur mu? Burada bizim muhalefetin kronik sorunlarından birisi de erken seçim istemesidir. Her dönem duyduğumuz gibi 2023 seçimlerine giderken 2021’de pandemi döneminde çok zorlanıldığında dönemde her gün erken seçim çağrısı yaptılar, mitingler yaptılar. Erken seçim mitingleri yapıldı, biz zamanında yapılacak dedik. Erken seçimlerden çok çekti. Herkes planını yaparken bu seçim dönemlerine göre yapıyor. Bu yüzden bir gelenek haline getirmek yanlış…