Hamza Dağ: AK Partili başkanlar bunu söyleyemiyorsa siyaseti bıraksınlar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Habertürk yayınında önemli açıklamalarda bulundu. İzmir-Alsancak’ta iki vatandaşın sağanaktan kaçarken elektrik akımına kapılıp hayatını kaybettiği elektrik faciası hakkında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, “Alsancak’ta yaşanan iki insanımızı kaybettiğimiz hadisede burada ben belediye başkanı olsaydım ne yapardım diye düşündüm? Suçu başkasında bulmazdım, bu şehrin şehri eminiyim ve benim şehrimde yağmur yağdığında yağmur suyuna basarak iki insan öldüyse çıkar ‘vicdani sorumluluğu üstüme alırım’ derim. AK Partili başkanlar böyle bir hadise olduğunda bunu söyleyemiyorsa siyaseti bıraksınlar” dedi.
"AK Partili başkanlar bunu söyleyemiyorsa siyaseti bıraksınlar"
"Başkan olsaydım bu yaz, İzmir’in en büyük meselesi trafik, bu yaz üç-dört alt geçidi millet tatildeyken bitirme sözüm vardı. Onun için çalışmayı hemen başlatacaktım" diyen Hamza Dağ kahreden olayla ilgili şu açıklamalarda bulundu;
CHP yavaş yavaş kaybediyor
'Siyaset böyle yapılmaz'
"Unutulanı hatırlatmak ülkeye yapılacak en büyük kötülük olur"
- ▪️Ben ülke açısından bütün siyasi partiler açısından bu Anayasa mevzusunu gündem de olmasının ve tartışılması müzakere edilmesinin faydalı olduğunu görüyorum. İlk dört madde mevzusu böyle bir tartışma gereksiz bir tartışma.
- ▪️HÜDA Par ittifak içerisinde yer almıştır ama HÜDA Par hiçbir zaman siyaseti itibariyle bizim siyasetimize yön verme ihtimalli söz konusu değil. Cumhuriyet Halk Partisinin ittifakı içerinde olan normalde ittifak olarak ittifak protokolü içerisinde değil ama oy verme yönünde ittifak içine olan HDP'nin Cumhuriyet Halk Partisinin siyasetini etkileme durumu var.
- ▪️Biz belediyelerde 6 ay bitti hadi seçim yapalım denir mi? Söylediğiniz şeyin böyle bir gerekçesi olabilir mi? Söylemiş olduğunuz söz kadar ortaya koyduğunuz argüman önemli.
- ▪️Burada bizim muhalefetin kronik sorunlarından birisi de erken seçim istemesidir. Her dönem duyduğumuz gibi 2023 seçimlerine giderken 2021’de pandemi döneminde çok zorlanıldığında dönemde her gün erken seçim çağrısı yaptılar, mitingler yaptılar.
- ▪️Cumhuriyet Halk Partisi, yok değiştik değişim falan diyor ya Cumhuriyet Halk Partisi tam statüko. Cumhuriyet Halk Partisinin genleri bunlara açık değil.
- ▪️Milletin ve siyasetin gündeminde erken seçim yok. Böyle bir gündemi ülkede tartışılır hale getirmek insanların planlarında değişime yol açar. Bunu tartışmayı da muhalefet bıraksın, belediyelere konsantre olsun.