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Hamza Dağ duyurdu: AK Parti'ye milletvekili ve belediye başkanları düzeyinde yeni katılım olacak

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, yaptığı açıklamada, partiye milletvekili ve belediye başkanları düzeyinde yeni katılımların olacağını belirtti.

14:07 - 13/08/2024 Salı
IHA
Hamza Dağ
Hamza Dağ

AK Parti yarın 23. yaşını kutlamaya hazırlanıyor. Yıl dönümü programının teması "Umudun, Geleceğin ve İcraatın Adı AK Parti" olarak belirlendi.


Programa ilişkin AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ açıklamalarda bulundu.


AK Parti'ye yeni katılımlar


“Bugüne kadar siyasetin merkezinde bulunduk. Bundan sonra da bulunmaya devam edeceğiz.” diyen Hamza Dağ, yaptığı açıklamada AK Parti'ye milletvekili ve belediye başkanları düzeyinde katılım olacağını belirtti.


Dağ, "15 belediye başkanı noktasında katılımlar olacak. 2 milletvekili katılacak. Görüşmeler de sürüyor. Yeni katılımlar olabilir." ifadelerini kullandı.


Görüşmeler sürüyor


“Hizmet kervanına destek olmak isteyen herkes, bizimle diyalog içinde oluyor. Biz bu durumda hem parti ilkemizi hem de katılım sağlamak isteyenlerin hukukunu koruyacak şekilde süreç yönetimi yapıyoruz.” diyen Dağ, sürecin tamamlanmasıyla isimlerin açıklandığını anlattı.


Hem ilçe ve belde belediye başkanı hem de milletvekili olan yeni isimlerin partiye katılacağını ifade eden Dağ, “Bu partimiz açısından ilk değil, son da olmayacaktır. 85 milyon vatandaşmızı kucaklamak suretiyle AK Parti ailesini büyütmeye devam edeceğiz. Sayı olarak artma ihtimali var. Belediye başkanlığında 15 veya daha fazla ilçe ve belde belediye başkanı noktasında katılımlar var. Milletvekili olarak 2 var. Bugün içinde bazı görüşmeler var.” şeklinde konuştu.




#AK Parti
#İzmir
#Hamza Dağ
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