Hamza Dağ Fox Tv spikerinin muhalefet için oy dilenmesine cevap verdi: 'Kanalın adını ve logosunu değiştirip sunuculara CHP rozeti takın'

''FOX TV’ye göre kadınlara her koşulda alan açan ve haklarını gözeten Recep Tayyip Erdoğan’a oy vermemelisiniz ama kız çocuklarını dağa kaçırıp onları istismar eden PKK’nın siyasi uzantısına, örgütündeki istismar vakalarına sessiz kalan Kemal Kılıçdaroğlu'na verebilirsiniz. Bunun da adı yabancı sermaye odaklı tarafsız gazetecilik. Burada tek bir "tarafsızlık" vardır, o da Türkiye’nin tarafında olamama halidir. Tavsiyemiz: Kanalın adını ve logosunu değiştirin, sunuculara CHP rozeti takıp fona da Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafını koyun.''