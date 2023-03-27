Hamza Dağ Fox Tv spikerinin muhalefet için oy dilenmesine cevap verdi: 'Kanalın adını ve logosunu değiştirip sunuculara CHP rozeti takın'

Hamza Dağ'dan Fox Tv spikerine cevap
Fox TV, 14 Mayıs seçimleri öncesi algı operasyonlarını her gün bir adım öteye taşıyor. Algı operasyonlarının tükenmediği kanalda son yaşanan hadise sosyal medyada tepkilere yol açtı. Fox TV ana haber sunucusu Gülbin Tosun, hükümeti eleştirerek, muhalefete açıkça oy istedi.
"Neden kadınların seçimi olmalı ve neden daha çok hemcinslerime sesleniyorum onu anlatayım. Son katılımlarda aşırı sağ hale gelen Cumhur İttifakı zihniyeti sizden okumanızı istemiyor, çalışmanızı istemiyor...
Bizzat Cumhurbaşkanı kadının görevinin çocuk doğurmak olduğu anlayışını Mehmet ali Çelebi ve eşinin üzerinden yaptığı uyarı ile ortaya koymuştu. Okuma, dolayısıyla çalışma, çocuk yap, evde otur, ayrılabilirsen nafaka da alma, öyle çaresiz kal ki şiddete karşı bile laf edeme... Kadına reva görülen, Türkiye'nin ikinci yüzyılında bu mu oldu şimdi. Hani kadının adı bile AK Parti'den önce yoktu?"
'PKK örgütünün istismar vakalarına sessiz kalan Kılıçdaroğlu'na oy verebilirsiniz''
'PKK örgütünün istismar vakalarına sessiz kalan Kılıçdaroğlu'na oy verebilirsiniz''
Hamza Dağ:
''FOX TV’ye göre kadınlara her koşulda alan açan ve haklarını gözeten Recep Tayyip Erdoğan’a oy vermemelisiniz ama kız çocuklarını dağa kaçırıp onları istismar eden PKK’nın siyasi uzantısına, örgütündeki istismar vakalarına sessiz kalan Kemal Kılıçdaroğlu'na verebilirsiniz. Bunun da adı yabancı sermaye odaklı tarafsız gazetecilik. Burada tek bir "tarafsızlık" vardır, o da Türkiye’nin tarafında olamama halidir. Tavsiyemiz: Kanalın adını ve logosunu değiştirin, sunuculara CHP rozeti takıp fona da Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafını koyun.''
ifadelerini kullandı.
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28 dakika önce