Hamza Dağ Kılıçdaroğlu'nun ilginç açıklamalarını paylaştı: Türkiye Cumhuriyeti'ne layık gördükleri kişi bir gaf makinesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, son günlerde yaptığı gaflarla gündeme gelen Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz akşam katıldığı canlı yayında terörün finans kaynağı olan uyuşturucu ticaretini temize çekecek bir açıklama yaptı. "Türkiye zengin ülke. Nerede kaynak yok? Tasarrufa gidersiniz. 300 milyar dolar temiz para getireceğim bu ülkeye. Temiz para. Öyle IMF’ye git yalvar yakar değil." diyen Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması büyük tepkilere yol açtı.
Hadisi karıştırdı
Son günlerde yaptığı gaflarla gündeme gelen Kılıçdaroğlu, Trabzon'da yaptığı konuşmada ise hadisi karıştırmıştı. Kadına yönelik şiddetle mücadele vurgusu yapmaya çalışan Kılıçdaroğlu, 'Cennet annelerin ayaklarının altındadır' hadisini 'Cennet kadınların ayakları altındadır' şeklinde yanlış söylemişti.
Hangi ittifakta olduğunu unuttu
Kılıçdaroğlu'nun kameralar önünde yaptığı gaflar konuşulmaya devam ederken olurken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu'na göndermede bulunan Dağ, şu ifadeleri kullandı: