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Hamza Dağ Kılıçdaroğlu'nun ilginç açıklamalarını paylaştı: Türkiye Cumhuriyeti'ne layık gördükleri kişi bir gaf makinesi

Son günlerde gaf üstüne gaf yapan CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gün katıldığı canlı yayında ülkeye uyuşturucu baronlarının parasını getireceğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması tepkilere neden olurken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu'na göndermede bulunan Dağ, "Her güne bir gaf…Türkiye Cumhuriyeti’ne layık gördükleri kişi, “Yıpranmasın” diye Cumhurbaşkanı adaylığını geciktirdikleri bir gaf makinesi. Muhalefetin içler acısı hali." dedi.

15:02 . 6/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, son günlerde yaptığı gaflarla gündeme gelen Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, son günlerde yaptığı gaflarla gündeme gelen Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz akşam katıldığı canlı yayında terörün finans kaynağı olan uyuşturucu ticaretini temize çekecek bir açıklama yaptı. "Türkiye zengin ülke. Nerede kaynak yok? Tasarrufa gidersiniz. 300 milyar dolar temiz para getireceğim bu ülkeye. Temiz para. Öyle IMF’ye git yalvar yakar değil." diyen Kılıçdaroğlu'nun bu açıklaması büyük tepkilere yol açtı.


Hadisi karıştırdı

Son günlerde yaptığı gaflarla gündeme gelen Kılıçdaroğlu, Trabzon'da yaptığı konuşmada ise hadisi karıştırmıştı. Kadına yönelik şiddetle mücadele vurgusu yapmaya çalışan Kılıçdaroğlu, 'Cennet annelerin ayaklarının altındadır' hadisini 'Cennet kadınların ayakları altındadır' şeklinde yanlış söylemişti.

Hangi ittifakta olduğunu unuttu

Kılıçdaroğlu, Malatya'da yaptığı konuşmada da hangi ittifakta olduğunu unutarak
"Cumhur İttifakı'nın liderleri olarak buradayız."
demişti. Kılıçdaroğlu'nu Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu düzeltmişti.


Kılıçdaroğlu'nun kameralar önünde yaptığı gaflar konuşulmaya devam ederken olurken AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Kılıçdaroğlu'na göndermede bulunan Dağ, şu ifadeleri kullandı:

"Her güne bir gaf…Türkiye Cumhuriyeti’ne layık gördükleri kişi, “Yıpranmasın” diye Cumhurbaşkanı adaylığını geciktirdikleri bir gaf makinesi. Muhalefetin içler acısı hali."




#Hamza Dağ
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Yedili Masa
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