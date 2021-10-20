AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, Taha Hüseyin Karagöz'ün sunumuyla TVNET ekranlarına gelen Sert Sorular programına konuk oldu.

AK Parti'nin resmi sosyal medya hesabından paylaşılan ve daha sonra kaldırılan 'Yalan üretim merkezi' başlıklı çizgi filmin neden kaldırıldığına ilişkin soruyu yanıtladı.

"CUMHURBAŞKANI SEVİYELİ GÖRMEDİ"

Amacın hasıl olduğunu ifade eden Dağ, çizgi filmi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sildirdiği yönündeki iddialara da şu sözlerle yanıt verdi:

"Çizgi filmden haberi yayınlandıktan sonra oldu. İzledikten sonra eleştirileri oldu. Animasyon tarzında bir propagandayı seviyeli bir propaganda olarak görmedi. Bize o konuda eleştirileri oldu."

OYNAT 05:11 Hamza Dağ'dan 'AK Parti çizgi filmi neden kaldırıldı?' sorusuna yanıt: Cumhurbaşkanı Erdoğan seviyeli bulmadı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, TVNET'te yayınlanan Sert Sorular programına konuk oldu. AK Parti tarafından hazırlanan 'Yalan üretim merkezi' başlıklı çizgi filmin neden kaldırıldığına ilişkin soruya yanıt veren Dağ, 'Amaç hasıl oldu' ifadelerini kullandı. Filmi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sildirdiği yönündeki iddiaları da yanıtlayan Dağ, 'Animasyon tarzında bir propagandayı seviyeli bir propaganda olarak görmedi. Bize o konuda eleştirileri oldu. ' dedi. BiP'te paylaş

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Yalan üretme konusunda CHP Genel Merkezi'nde bir ajans olduğunu belirten Dağ, "Video hala izlenmeye devam ediyor ancak biz yalana karşı olduğumuzu göstermek amacıyla bu çizgi filmi yaptık" dedi.

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MİLLET İTTİFAKI SOSYAL MEDYAYI DOMİNE Mİ EDİYOR?

Millet İttifakı'nın sosyal medyayı domine edip etmediği yönündeki soruya ise Dağ, "Buna katılmıyorum. Birileri bot hesaplar üzerinden 'Help Turkey' etiketi oluştururken biz 'Stop Turkey' etiketi ile bot hesapları yerle bir ettik." diye konuşan Dağ, Twitter'daki hesapların yüzde 40 civarının bot hesaplardan oluştuğunu ve sol cenahın 'kavramsallaştırma' konusunda iyi olduğunu söyledi.

Dağ, AK Parti'nin stratejisinin yapılan hizmetleri anlatmak üzerine olduğunu sözlerine ekledi.

AK PARTİ'DE CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDEN RAHATSIZLIK VAR MI?

Millet İttifakı'nın güçlendirilmiş parlamenter sistem çıkışıyla ilgili "'Başbakanlık' üzerinden bir yorum yaptığınızda beş aşamalı bir belirsizlik vadediyorsunuz millete. Bir cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacaksınız. İki Meclis'te 360 milletvekiliyle referanduma gidip parlamenter sisteme geçeceksiniz. Üçüncü aşama halk oylamasına gidip kabul alacaksınız. Dördüncü aşama tekrar bir seçime gidip birinci parti olacaksınız. Ondan sonraki aşama da başbakan olacaksınız. Yani her yıl bir seçim olacakmış gibi bir durumunuz var. Biz bu sisteme bir akşamdan bir sabaha geçmedik. 20 senelik tecrübelerle geçtik" açıklamasında bulunan Dağ, 'AK Parti içinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden rahatsız olanların olduğu' iddiası ile ilgili ise şunları söyledi:

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