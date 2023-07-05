Hamza Dağ'dan enflasyon açıklaması: Daha da aşağı indiğini önümüzdeki günlerde görürüz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Hamza Dağ'ın konuşmasından satır başları şu şekilde;

İşçi ve memur emeklileri ile ilgili artış olmayacağı anlamına gelmiyor. Seçimde vermiş olduğumuz bir söz vardı. Enflasyon oranı bu şekilde olduğu için seyyanen zam kanun teklifine yansıdı. Süreç bunlar. Eldeki imkanlara göre emeklilere, sabit gelirleri enflasyon karşısında ezdirmemek görevimiz. Teklifte emeklilerin olmaması olmayacak demek değil.

Kurumlar vergisi ve MTV artışı

Yaşadığımız deprem felaketi var yaraları sarmaya çalışıyoruz. Yaraların sarması noktasında bir takıp ihtiyaçlar hasıl oluyor. Mümkün olan az etki edecek şekilde yapıyoruz. 2024 başlarından itibaren 80’l2de 30’lara kadar düştü Enflasyon artışı.

‘Enflasyon tek haneye inecek’

Bu enflasyonist ortamda sabit gelirlinin ezilmemesini sağlamak. Bu döngünün azaltılması lazım. Enflasyon tek haneye düşecek. Daha da aşağı ineceğini önümüzdeki günlerde görürüz. İstihdam çok önemli. 32 milyonu aşan sayıyı var.

Kılıçdaroğlu'nun ekonomi yönetimi iddiası

Hazine Bakanını Kemal Bey dışında herkes tanıyor. 300 milyar dolar bulacağım diyordu. Siyaseten dikili ağacı yok. Seçim öncesi vaatlerini tutsun, ülkeye faydası olsun.

Batı’da İslam düşmanlığı körükleniyor

Avrupa’da İslam düşmanlığı körükleniyor, camilere saldırılar yapılıyor. Biz güvenli bölgelerde insanların geçişini sağlamak istiyoruz. Sadece gönderelim diyerek sonuç almak mümkün değil. Son iki üç yıldır önemli adımlar atıldı. Gerginliği azaltma bölgesinde Rusya ve diğer ülkelerle görüşme yapmak kıymetli.

Yerel seçim hazırlıkları

Strateji birimimiz kuruldu. 2021 son aylarında stratejik yol oluşturmuştuk. Bunun çok faydasını hissettik. Herkesin kendi görüşünü ortaya koyması, pandemi süreçlerinde bize iyi bir sonuçlar ortaya çıkardı. Politikalar ve seçim beyannamesine yansıdı. Önceki seçimlerden tecrübemiz var.



