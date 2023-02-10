Hamza Dağ'dan Koray Aydın'a sert tepki: Muhalefet seçime odaklanmış ellerini ovuşturuyor

"Devlet, milletiyle kenetlenerek asrın felaketiyle eşi benzeri olmayan bir mücadele sergiliyor; muhalefet ise seçime odaklanmış, ellerini ovuşturuyor. Yazık ki ne yazık... Görüyoruz ki asıl enkaz altında kalan, bir türlü milletle hemhâl olamayan habis zihniyetlilerdir"