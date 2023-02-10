Hamza Dağ'dan Koray Aydın'a sert tepki: Muhalefet seçime odaklanmış ellerini ovuşturuyor

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Hamza Dağ (Foto: Arşiv)
İYİ Parti Milletvekili Koray Aydın, gazeteci Murat Yetkin'e seçimle ilgili açıklama yaparak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "Buradan bir şamar yer" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da, Aydın'ın sözlerine sert tepki gösterdi.
AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de, "İyi Partili Koray Aydın, depremle ilgili Murat Yetkin’e yaptığı açıklamada “Erdoğan buradan bir şamar yer” demiş. Biz canlarımızı kurtarmaya, acılarımızı paylaşmaya, yaralarımızı sarmaya odaklanmışken birileri yine siyasi fırsatçılığa soyunmuş. Herkesin derdi başka başka…" açıklamasında bulundu.