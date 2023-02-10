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Hamza Dağ'dan Koray Aydın'a sert tepki: Muhalefet seçime odaklanmış ellerini ovuşturuyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik 'buradan bir şamar yer' diyen İYİ Parti'li Koray Aydın'a tepki göstererek, "Devlet, milletiyle kenetlenerek asrın felaketiyle eşi benzeri olmayan bir mücadele sergiliyor; muhalefet ise seçime odaklanmış, ellerini ovuşturuyor. Yazık ki ne yazık" dedi.

17:43 . 10/02/2023 Cuma
Diğer
Hamza Dağ (Foto: Arşiv)

Hamza Dağ (Foto: Arşiv)

İYİ Parti Milletvekili Koray Aydın, gazeteci Murat Yetkin'e seçimle ilgili açıklama yaparak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik "Buradan bir şamar yer" dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da, Aydın'ın sözlerine sert tepki gösterdi.


Dağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada,
"Devlet, milletiyle kenetlenerek asrın felaketiyle eşi benzeri olmayan bir mücadele sergiliyor; muhalefet ise seçime odaklanmış, ellerini ovuşturuyor. Yazık ki ne yazık... Görüyoruz ki asıl enkaz altında kalan, bir türlü milletle hemhâl olamayan habis zihniyetlilerdir"
ifadelerini kullandı.


AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin de, "İyi Partili Koray Aydın, depremle ilgili Murat Yetkin’e yaptığı açıklamada “Erdoğan buradan bir şamar yer” demiş. Biz canlarımızı kurtarmaya, acılarımızı paylaşmaya, yaralarımızı sarmaya odaklanmışken birileri yine siyasi fırsatçılığa soyunmuş. Herkesin derdi başka başka…" açıklamasında bulundu.




#Hamza Dağ
#Koray Aydın
#Deprem
#Erdoğan
29 dakika önce
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Hamza Dağ'dan Koray Aydın'a sert tepki: Muhalefet seçime odaklanmış ellerini ovuşturuyor
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