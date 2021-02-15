Kastamonu ve Sinop'ta yüz yüze eğitime iki gün ara verildi

Sinop’ta kar yağışı birçok köy yolunun da kapanmasına neden oldu.

Yurt genelinde soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışının yoğun olduğu bazı illerde yüz yüze eğitime ara verildi. İşte kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilen iller:

Sinop'ta yüz yüze eğitime iki gün ara verildi

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle olumsuz hava koşullarının etkili olduğu vurgulandı.

Meteorolojik verilere göre yağışın bölgede devam edeceği aktarılan açıklamada, "Bu nedenle kentteki resmi ve özel tüm okullarda yüz yüze eğitime iki gün süreyle ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, tüm sınıflarda eğitimin uzaktan sürdürüleceği kaydedildi.

Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle yüz yüze eğitime 2 gün ara verildi

Kastamonu'da yoğun kar yağışı nedeniyle yarın ve çarşamba günü yüz yüze eğitime ara verildi.

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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün talebi üzerine Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun bir araya geldiği belirtildi.

İl genelinde yoğun kar yağışının devam ettiği vurgulanan açıklamada, "İl merkezi ile merkez ilçeye bağlı köylerde yüz yüze eğitim ile destekleme ve yetiştirme kurslarımızda 16 ve 17 Şubat tarihlerinde 2 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmesine, tüm sınıflarda uzaktan eğitime devam edilmesine karar verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, merkez ilçede 16 ve 17 Şubat tarihlerinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 2 gün idari izinli sayılmasına karar verildiği kaydedildi.

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