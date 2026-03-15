Hani AB, BM nerede?

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Avrasya Stratejik Araştırmalar Vakfı (ASAV) ve Avrasya Stratejik Araştırmalar ve Düşünce Platformu’nun (ASAD) Darülaceze Başkanlığı’nda düzenlediği iftar programının onur konuğuydu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Üstel, Gazze’deki insanlık dışı soykırıma tepki gösterdi. Filistin ve Gazze’de 3 yıka yakın süredir İsrail’in bombaları altındaki halkın inim inim inlediğini ifade eden Üstel, “İsrail çocukları kadınları katlediyor. Dünyanın sesi çıkmıyor” dedi.
OLUK OLUK KAN AKIYOR
Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) gibi kurumlara seslenen Üstel, “Hani dünyanın kurumları? Nerede sevgili kardeşlerim Birleşmiş Milletler? Hani Avrupa Birliği? Hani insan hakları? Bir ikincisini şimdi yaşıyoruz, bugün İran-İsrail-ABD savaşı var. Orada da çocuklar katlediliyor, her tarafa bombalar yağıyor. İnsanlar ölüyor, oluk oluk kan akıyor” diye konuştu.
RUMLAR AVRUPA’NIN ŞIMARIK ÇOCUĞU
Kıbrıs Türklerinin bu olayları 1950’den 1974’e kadar yaşadığını kaydeden Üstel, “Nihayet 20 Temmuz 1974'te Mutlu Barış Harekatı ile Kıbrıs Türkü özgürlüğüne kavuştu. Ve bugün devlet olmanın onurunu yaşıyoruz. Ama Avrupa'nın şımarık çocuğu Rum Kesimi, bu Orta Doğu’daki savaşları bahane edip savunma ittifakları yapıp Kıbrıs Türkü'ne korku vermeye çalışıyor. Almanya'sı, Fransa'sı, İsrail'i, Amerika'sı orada. Uçaklarını, gemilerini konuşlandırıyor” ifadelerini kullandı.
EN GÜVENİLİR ÜLKELERDEN BİRİYİZ
KKTC’nin yanında güçlü anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin olduğunu vurgulayan Üstel, şunları kaydetti: “Türkiye Cumhuriyetimiz F-16 uçaklarını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne konuşlandırdı. Savaş gemilerini limanlarımızda konaklatıyor. Kıbrıs Türkü'nün kılına zarar gelmesin diye hava savunma sistemleri devreye giriyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti şu anda en güvenilir ülkeler arasında. Ama Rum Kesimi’ne baktığımda insanlar tedirgin, huzursuz, her an savaşın eşiğinde olan bir ülke.”
AKLIMIZ FİKRİMİZ TÜRKİYE
“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı, Türk Yüzyılı'na evrilecek. Bu inancı gerçekleştirmek için üretiyoruz. Bizlerin mottosu; ‘Aklımız, fikrimiz Türkiye'dir.’ Bu uğurda gece gündüz çalışmaktan, düşünmekten ve üretmekten hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz.”
Türkiye için düşünüyoruz
- ASAV Başkanı Murat Doğanay da Türkiye’nin geleceğine ışık tutacak araştırmalar yapan bir düşünce kuruluşu olduklarını belirtti: “Yaptığımız ve yapacağımız araştırmalarla milli stratejilerin oluşturulmasında, devlet kurumlarına farklı perspektifler sunmayı amaçlıyoruz. Daha güçlü, daha büyük, daha zengin, uluslararası bölgesel politikalara yön veren, İslam'ın en güçlü temsilcisi, bayrağını daha da ileriye taşıyan bir Türkiye için düşünüyoruz.”