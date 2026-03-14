Türkiye -KKTC kardeşliği Lefkoşa'da aynı sofrada buluştu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, YTB tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenen “Kardeşlik İftarı” programına katıldı. Türkiye ile KKTC arasındaki sarsılmaz kardeşlik bağını vurgulayan Ersoy, Kıbrıs Türkü’nün refahı ve uluslararası görünürlüğü için yürütülen projeleri anlattı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlediği “Kardeşlik İftarı” programına katıldı.
KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen iftar programına KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, T.C. Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Çevre ve Gençlik Bakanı Fikri Ataoğlu, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, KKTC İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, KKTC Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu katıldı.
KARDEŞLİK İFTARLARI GÖNÜL COĞRAFYASINI BULUŞTURDU
Ersoy, bu kardeşlik köprüsünün Üsküp’ten başlayarak Balkanlar’daki kardeşleri aynı sofrada buluşturduğunu, ardından Avrupa’da Brüksel’den Viyana’ya uzanan programlarla diaspora ile kucaklaşma imkanı sunduğunu kaydetti. Halep’te Türkmenlerle bir araya gelinerek kardeşliğin sınır tanımayan gücünün ortaya konulduğunu aktaran Ersoy, Üsküp’ten Avrupa’ya, oradan Halep’e uzanan bu kardeşlik ikliminin bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde devam ettiğini belirtti.
“KKTC’NİN GÜVENLİĞİ TÜRKİYE’NİN GÜVENLİĞİNDEN AYRI DÜŞÜNÜLEMEZ”
Türkiye’nin güvenliğinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güvenliğinden ayrı düşünülemeyeceğinin altını çizen Ersoy, şu ifadeleri kullandı:
YTB PROJELERİ KKTC’DE GENİŞ BİR ALANA YAYILIYOR
Ersoy, YTB aracılığıyla KKTC’de kültürden sanata, eğitimden akademiye, gençlik projelerinden tarihi mirasın korunmasına kadar geniş bir yelpazede çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.
Gençlere yönelik eğitim programlarının düzenlendiğini belirten Ersoy, medya eğitim programlarıyla basın mensuplarının dijital dünyadaki yetkinliklerinin artırıldığını ve Kıbrıs Türklerinin haklı davasının uluslararası arenada daha güçlü savunulmasına katkı sağlandığını dile getirdi.
Hukukçular buluşmaları ve genç liderler programlarıyla gençlerin vizyonlarının genişletildiğini aktaran Ersoy, tarihi ve kültürel hafızayı korumaya yönelik çalışmaların da sürdüğünü kaydetti. Bu kapsamda “Kuzey Kıbrıs’a Giden Yol” belgeseliyle KKTC’nin kuruluş sürecinin kayıt altına alındığını, “Kıbrıs’ta Çanakkale Esirleri” belgeseliyle ise Birinci Dünya Savaşı’nda Gazimağusa’da esir tutulan askerlerin hikayelerinin gün yüzüne çıkarıldığını belirtti.
Ersoy, Kıbrıs’ın sesi olan Halkın Sesi Gazetesi arşivinin dijitalleştirilmesiyle önemli bir kültürel mirasın koruma altına alındığını ifade etti. Ayrıca “Kıbrıs İlahileri”, “Kıbrıs Efsaneleri” ve “Kıbrıs Gezi Rehberi” gibi yayınlarla adanın kültürel ve manevi değerlerinin geniş kitlelere tanıtıldığını söyledi.
Çocuklara ve gençlere yönelik projelere de değinen Ersoy konuşmasını şöyle sürdürdü:
Ramazan ayının son günlerine yaklaşıldığını hatırlatan Ersoy, Ramazan’ın tüm İslam dünyası için barış ve umut vesilesi olması temennisinde bulundu.
Ramazan ayının son günlerine yaklaşıldığını hatırlatan Ersoy, yapılan iftarla birlikte Ramazan’ın 25’inci gününün geride bırakıldığını belirterek tüm İslam aleminin Kadir Gecesi’ni ve Ramazan Bayramı’nı şimdiden tebrik etti. Ersoy, Ramazan’ın yalnızca Müslümanlar için değil, dünyanın farklı bölgelerinde zulüm ve mağduriyet yaşayan toplumlar için de umut ve dua vesilesi olmasını temenni etti.
Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile dayanışmasının güçlü şekilde sürdüğünü vurgulayan Ersoy, iki ülke arasındaki birlik ve beraberlik bağının her zaman korunacağını ifade etti. Program, sanatçı Ahmet Özhan ve ekibinin YTB’nin kitap projesinden ilhamla hazırlanan “Kıbrıs İlahileri Konseri” ile devam etti.
Ersoy, program öncesinde Lefkoşa’da çeşitli temaslarda bulunarak YTB tarafından Lefkoşa’da kurulan Ramazan Sokağını ziyaret etti ve alandaki etkinlikler hakkında bilgi aldı. Bakan Ersoy, ziyaretleri kapsamında ayrıca Selimiye Camiini ve Yunus Emre Enstitüsü Lefkoşa Türk Kültür Merkezini de ziyaret ederek yürütülen kültür ve sanat faaliyetlerine ilişkin yetkililerden bilgi aldı.
Bakan Ersoy, temasları kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’nde kabul edildi. Görüşmede Türkiye ile KKTC arasındaki kültürel iş birliği ve ortak projeler ele alındı.