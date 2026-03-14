Türkiye -KKTC kardeşliği Lefkoşa'da aynı sofrada buluştu

“Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim en kıymetli hazinemiz. İyilik Evi Yaz Okullarıyla dezavantajlı yavrularımızın eğitimlerine destek oluyor, akıl ve zeka oyunları atölyeleriyle onların analitik düşünme becerilerini geliştiriyoruz. Geleneksel sanat kurslarımızla kültürel mirasımızı yeni nesillere aktarırken, kukla ve Karagöz festivalleriyle çocuklarımızın yüzünü güldürüyoruz. Ramazan Sokağı gibi projelerle o eski özlem duyduğumuz Ramazan’ın kültürel ve sosyal ruhunu Lefkoşa'nın tarihi sokaklarında yeniden canlandırıyoruz. Tabii bir de gurur kaynağımız olan Türkiye Bursları var. 2000 yılından bu yana binlerce Kuzey Kıbrıslı gencimiz Türkiye'deki üniversitelerde eğitim alma şansına sahip oldu. Ülkemizin kapılarını onlara sonuna kadar açıyor, akademik ve mesleki serüvenlerinde onları tüm gücümüzle destekliyoruz. Bugün Türkiye'de eğitimlerine devam eden kardeşlerimiz ve mezun olarak KKTC'nin inşasında çok önemli görevler üstleniyor. Binlerce mezunumuz iki ülke arasındaki en güçlü köprüyü oluşturuyor. Türkiye Mezunları buluşmalarıyla bu büyük aileyi bir araya getiriyor, aramızdaki bağları her geçen gün daha da kuvvetlendiriyoruz.”