Bakan Ersoy: İstiklal Marşı milletimizin ebedi karakterinin en güçlü ifadesidir

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstiklal Marşı’nın kabulünün 105. yılı dolayısıyla Ankara’da düzenlenen programda yaptığı konuşmada, İstiklal Marşı'nın Türk milletinin bağımsızlık iradesini, vatan sevgisini ve direniş ruhunu en güçlü şekilde yansıtan eserlerden biri olduğunu belirterek bu mirası gelecek nesillere aktarmanın en önemli sorumluluklardan biri olduğunu söyledi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstiklal Marşı’nın Kabulü’nün 105. Yıl Dönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü dolayısıyla Ankara’da düzenlenen programa katıldı.Sebilürreşad Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen törende konuşan Bakan Ersoy, İstiklal Marşı’nın Türk milletinin bağımsızlık iradesini, vatan sevgisini ve direniş ruhunu en güçlü şekilde ifade eden eserlerden biri olduğunu söyledi.
İstiklal Marşı milletin ortak sesi oldu
Ersoy, Anadolu’da Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde yürütülen Millî Mücadele yıllarında Maarif Vekaleti tarafından düzenlenen “Millî Marş Yarışması”na 724 şiirin katıldığını, ancak bu eserlerin hiçbirinin Türk milletinin varoluş mücadelesini tam anlamıyla yansıtamadığını belirterek şöyle konuştu:
Bağımsızlık ruhunun sembolü
Ersoy, Mehmet Akif Ersoy’un kaleminden çıkan İstiklal Marşı’nın, Türk milletinin hiçbir zaman esareti kabul etmeyeceğini haykıran bir bağımsızlık manifestosu olduğunu belirterek, marşın milletin en zorlu günlerinde verilen bağımsızlık mücadelesinin sesi ve bir dirilişin sembolü olduğunu vurguladı.
Ersoy, dünyada ve bölgede yaşanan krizler dikkate alındığında İstiklal Marşı’nın taşıdığı mesajın bugün de yol gösterici nitelikte olduğunu kaydetti. Marşın yalnızca geçmişi anlatan bir metin olmadığını, aynı zamanda geleceğe ışık tutan bir değer olduğunu dile getiren Ersoy, İstiklal Marşı’nın Türk milletinin en zor zamanlarda dahi birlik ve beraberlik içinde ayağa kalkabildiğini ve vatan söz konusu olduğunda her türlü fedakarlığı göze aldığını hatırlatan güçlü bir sembol olduğunu ifade etti.
Kültürel miras gelecek nesillere aktarılacak
Ersoy, milletlerin gücünün yalnızca sahip oldukları imkanlarla değil; köklü tarihleri, zengin kültürleri ve yaşattıkları değerlerle ölçüldüğüne işaret etti. Bu nedenle kültürün bir milletin hafızasını oluşturduğunu ifade eden Ersoy, tarihin ise o hafızanın en güçlü tanığı ve taşıyıcısı olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:
Ersoy, kültür ve tarih mirasını koruma sorumluluğunu ekip arkadaşlarıyla birlikte büyük bir gururla üstlendiklerini belirterek yapılacak daha çok iş olduğunu ifade etti.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Kurtuluş Mücadelesinin tüm kahramanlarını ve büyük şair Mehmet Akif Ersoy’u rahmet, minnet ve şükranla andığını dile getiren Ersoy, Akif’in kaleminden çıkan İstiklal Marşı’nın milletin ebedî karakterinin en güçlü ifadesi olduğunu kaydetti.
Bakan Ersoy, bugün de aynı ruh, aynı inanç ve aynı kararlılıkla yola devam ettiklerini aktararak, İstiklal Marşı’nın kabul yıl dönümünde milletin bağımsızlık ruhunun ve birlik iradesinin sonsuza kadar yaşayacağını ifade etti.