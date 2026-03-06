Bakan Ersoy baba ocağı İbradı'da: Geleneksel iftar sofrasında hemşehrileriyle bir araya geldi

Ramazan ayının manevi atmosferinde Antalya’nın İbradı ilçesi anlamlı bir buluşmaya sahne oldu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, baba ocağı İbradı’da hemşehrileriyle iftar sofrasında bir araya geldi.

Bakan Ersoy'un ev sahipliğinde her yıl düzenlenen iftar programı öncesinde İbradı Kültür ve Kongre Merkezi’nde incelemelerde bulunuldu. Ersoy, incelemelerin ardından ilçedeki muhtarlarla bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yaptı. Günün sonunda ise İbradı Düğün Salonu’nda vatandaşlarla aynı sofrada oruçlar açıldı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, AK Parti Antalya Milletvekili Tuğba Vural Çokal, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, AK Parti MKYK Üyesi Menderes Türel, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ile İbradı Belediye Başkanı Hatice Sekmen’in de katıldığı iftar programında Ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhu vurgulanırken bölgenin turizm, kültür ve kalkınma vizyonuna ilişkin önemli mesajlar verildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, iftarda yaptığı konuşmada Ormana’nın ‘Dünyanın En İyi Turizm Köyü’ olarak seçilmesinin bir tesadüf olmadığını vurguladı.

Turizmde Yeni Vizyon! Ormana Dünyaya Örnek Oldu

Dünya turizminde değişen anlayışa da dikkat çeken Bakan Ersoy, sürdürülebilir turizm ve yerel kalkınma odaklı projelerin önemine vurgu yaptı.

Ersoy şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bugün dünya turizmi yeni bir anlayışla şekilleniyor. Artık yalnızca ziyaretçi sayıları değil; kültürel mirasın korunması, yerel kalkınmanın desteklenmesi ve sürdürülebilirlik konuşuluyor. Biz de turizmi 12 aya yayan, doğal ve kültürel değerleri gözeten, nitelikli turizmi önceleyen projeleri kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Bu vizyonun en güzel örneklerinden biri İbradı ve Ormana’dır. Ormana’nın ‘Dünyanın En İyi Turizm Köyü’ seçilmesi, bu yaklaşımın somut ve gurur verici bir sonucudur.”

BM Dünya Turizm Örgütü’nün 2021 yılında başlattığı “Dünyanın En İyi Turizm Köyleri Programı”na da değinen Ersoy, bu kapsamda “Ormana için 2021’de başlayan hazırlık süreci, yıllar içinde yapılan iyileştirmelerle güçlendi.” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) koordinasyonunda hazırlanan dosyanın uluslararası jüri tarafından değerlendirilmesi sonucunda, Ormana’nın 2024 yılında Türkiye’den seçilen tek köy olarak bu unvana layık görüldüğünü kaydeden Ersoy, bu başarının tesadüf değil; planlı yatırımın, iş birliğinin ve emek veren herkesin ortak sonucu olduğunu vurguladı.

Coğrafyamızın İstikrara Kavuşması En Büyük Temennimiz

Bakan Ersoy, Ramazan ayının kardeşlik ve dayanışma iklimine dikkat çekerek hemşehrileriyle aynı sofrada buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bölgede yanan savaşın bir an evvel bitmesini dileyen Ersoy konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“İbradı’da birlik, beraberlik duygularıyla sizlerle aynı sofrayı paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Ramazan, paylaşmanın berekete dönüştüğü, dayanışmanın pekiştiği, kardeşliğin güçlendiği mübarek bir aydır. Bu mübarek ay, aynı zamanda kalplerimizi arındırma ve kırgınlıkları geride bırakma zamanıdır. Bugün burada kurulan bu iftar sofrası da bir yemekten ibaret değildir; birliğimizin, beraberliğimizin en güzel göstergesidir. Bu iftarla birlikte mübarek Ramazan ayının 16’ncı iftarını yapmış olduk. Yani Ramazan’ın yarısını geride bırakmış oluyoruz. Rabbim, bizleri ailelerimiz ve sevdiklerimizle birlikte sağlık ve huzur içinde bayrama ulaştırmayı da nasip etsin. Bu mübarek ay, yalnızca bizler için değil; tüm dünyada zulme uğramış, mazlum ve mağdur coğrafyalar için de bir umut ve dua vesilesi olsun. Bölgemizde yaşanan savaşın da bir an evvel bitmesi bu coğrafyanın huzur ve istikrara kavuşması en büyük temennimiz.”

Türkiye Güvenin ve İstikrarın Merkezi

Türkiye’nin bölgesel rolüne de konuşmasında yer veren Bakan Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin istikrarın merkezi olma yolunda ilerlediğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde Türkiye’nin her alanda kararlı adımlarla ilerlediğini dile getiren Ersoy, “Türkiye bölgesinde ve dünyada söz sahibi, istikrarın ve güvenin merkezi olma yolunda emin adımlarla yol almaktadır. Çok şükür ki bölgede yaşanan tüm gerilimlere ve savaşlara rağmen ülkemiz güvenilir bir liman olma vasfını korumaktadır.” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak süreci yakından takip ettiklerini dile getiren Ersoy, turizm sektörünü ilgilendiren her gelişmeyi artısıyla eksisiyle titizlikle değerlendirdiklerini kaydetti.

Gerekli tüm tedbirleri zamanında almak için ilgili kurumlar ve sektör temsilcileriyle sürekli temas halinde olduklarını belirten Ersoy, şöyle devam etti:

"Kısacası işin başındayız. Ülkemizin güvenli turizm destinasyonu kimliğini korumak ve turizmde elde ettiğimiz güçlü ivmeyi sürdürmek adına gereken her adımı kararlılıkla atmaya devam ediyoruz."

İbradı’ya Yeni Nesil Kütüphane ve Kültür Yatırımları

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, konuşmasında İbradı’da hayata geçirilen kültür ve eğitim yatırımlarına da değinerek ilçede yürütülen projeleri anlattı.

Ersoy konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Biz, ‘bölgesel kalkınma’ derken bunu kültürle, eğitimle, gençlikle, sosyal hayatla birlikte ele alıyoruz. İbradı’da attığımız adımlar da bunun somut örnekleridir. Örneğin İbradı İlçe Halk Kütüphanemizi 2024 yılında hizmete açtık. Daha önce sınırlı imkanlarla sürdürülen kütüphane hizmetlerini, yenilikçi kütüphanecilik anlayışıyla uyumlu bir yapıya kavuşturduk. Yaklaşık 2 bin metrekare kapalı alana sahip bu eser; bebek, çocuk ve gençlere özel bölümleri, oyun alanları, etkinlik salonları, atölyeleri ve bilişim alanlarıyla ilçemize yeni nesil bir kültür ve öğrenme mekanı kazandırdı. 30 bini aşkın kitaplık koleksiyonuyla da her yaştan vatandaşımıza hizmet veriyor.”

Altınbeşik Mağarası’na 30 Milyonluk Proje

Bakan Ersoy, İbradı’nın önemli doğal miraslarından biri olan Altınbeşik Mağarası için başlatılan güvenlik ve altyapı çalışmalarını da kamuoyuyla paylaştı.

Ersoy şu bilgileri verdi:

“İbradı’nın en önemli doğal miraslarından biri olan Altınbeşik Mağarası için de çok önemli bir adım atıyoruz. Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın üçüncü büyük yer altı gölü mağarası olarak bilinen Altınbeşik; eşsiz jeolojik yapısıyla doğa turizmimizin göz bebeğidir. Ancak bu tür alanlarda en önemli konu ziyaretçi güvenliğidir. Mağaraya ulaşımı sağlayan güzergahta zaman zaman taş-kaya düşme riski oluşabilmektedir. Bu nedenle mağara girişine kadar uzanan yaklaşık 200 metrelik yürüyüş yolunda, yapısal çelik koruma sistemiyle güvenliği artıracak bir projeyi başlattık.”

Bu proje için 2 Şubat 2026’da çalışmalara başladıklarını ifade eden Ersoy, yaklaşık 30 milyon liralık bu yatırımın finansmanına Bakanlığın 20 milyon lira ile katkı sağladığını söyledi.

Ersoy, “Hedefimiz, Altınbeşik’i güvenli erişimle, sürdürülebilir şekilde turizme kazandırmak ve bu eşsiz mirası gelecek nesillere sağlıklı biçimde aktarmaktır.” dedi.

Ormana’da Tarihi Doku Korunuyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ormana Mahallesi’nde yürütülen sokak sağlıklaştırma çalışmalarının da etap etap devam ettiğini belirtti.

Bakan Ersoy konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Ormana’nın kimliğini yaşatan en önemli unsurlardan biri de tarihi sokak dokusu ve geleneksel konut mimarisidir. Bu nedenle sokak sağlıklaştırma çalışmalarını etap etap sürdürüyoruz. Ormana Mahallesi’ndeki yapıların aslına uygun şekilde onarımı için harekete geçmiştik. ‘Sokak Sağlıklaştırması’ projesinin 1’inci etabında 37 adet yapının, 2’nci etapta 48 yapının bakım ve onarımları tamamlanmıştı. 3’üncü etap kapsamında ise 50 adet yapının bakım ve onarımını bu sene içerisinde tamamlayacağız. Ormana’nın özgün kimliğini korurken yaşam kalitesini de yükselten bu çalışmalarla, kültür mirasını yerinde yaşatmaya devam edeceğiz.”

Ormana Kültür Merkezi Temmuz’da Açılıyor

İftar öncesinde incelemelerde bulunduğu Ormana Kültür Merkezi’ne de değinen Bakan Ersoy, merkezin bu yıl hizmete açılacağını açıkladı.

Kültürü sadece geçmişin hatırası olarak değil; bugünün ve yarının sosyal hayatını güçlendiren bir alan olarak gördüklerini sözlerine ekleyen Ersoy, bu anlayışla Ormana Kültür Merkezimizin inşasının devam ettiğini, iftardan önce kültür merkezinde gerçekleştirilen çalışmaları yerinde incelediğini, yaklaşık 500 kişilik çok amaçlı salonun yanı sıra fuaye, kütüphane ve kafeteryanın yer aldığı kültür merkezini bu yılın temmuz ayında hizmete açacaklarını söyledi.

Ersoy, Ormana’nın böylece kültür-sanat etkinliklerinin düzenlenebileceği güçlü bir sosyal altyapıya da kavuşmuş olacağının müjdesini verdi.

Bakan Ersoy'dan Gençlere Şahsi Destek: Baba Ocağı İbradı'ya Gençlik Merkezi

"Gençlerimiz için de ayrı bir parantez açarak şahsi imkanlarımla üstlendiğim bir projeyi sizlerle paylaşmak istiyorum." diyen Ersoy şunları kaydetti:

"İbradı’da gençlerimize yönelik İbradı Gençlik Merkezi projesini hayata geçiriyoruz. Proje tamamlandığında; konferans salonundan çok amaçlı dersliklere, bilgisayar odasından kitap kafeye, atölyelerden spor alanlarına kadar geniş imkanlar sunan modern bir merkezi İbradı’mıza kazandırmış olacağız. Yaz başı itibarıyla hizmete açmayı planladığımız bu merkezi daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığımıza devrederek İbradılı gençlerimizin ve hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız."

Bakan Ersoy, bu adım ile kültürü koruyan, gençliği destekleyen, doğal mirası güvenli biçimde turizme kazandıran ve yerel kalkınmayı güçlendiren bir anlayışın altyapısını birlikte kurduklarını söyledi.

Hedeflerimize Kararlılıkla Yürümeye Devam Edeceğiz

Ramazan’ın birlik ve dayanışma ruhuna vurgu yapan Ersoy konuşmasını şöyle tamamladı.

“Ramazan, dayanışmayı, paylaşmayı, gönül birliğini bize yeniden hatırlatan bir iklimdir. İnşallah bu birlik ruhuyla, İbradı’mız için de Antalya’mız için de ülkemiz için de hizmet üretmeye, yatırım yapmaya, kültür ve turizmde hedeflerimize kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz.”



