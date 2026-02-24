Bakan Ersoy: Vakıflar günde 100 bin vatandaşımıza iftar veriyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde Ankara’da düzenlenen iftar buluşmasında 600’ü aşkın vakıf temsilcisiyle bir araya geldi. Programda konuşan Bakan Ersoy, vakıf geleneğinin yalnızca sosyal yardımlaşma faaliyetleriyle sınırlı kalmadığını; aynı zamanda medeniyet mirasını ihya eden çok boyutlu bir anlayışın taşıyıcısı olduğunu vurguladı. Ersoy, “Bu emanet; yalnızca taş binalar, hanlar, hamamlar, camiler değil; aynı zamanda iyilik, merhamet ve dayanışma ruhudur.” dedi.

81 ilde günlük 100 bin kişiye ulaşan iftar organizasyonları

Ramazan ayı boyunca yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Ersoy, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye genelinde 81 ilde günlük yaklaşık 100 bin vatandaşa ulaşan iftar organizasyonlarıyla yaklaşık 3 milyon öğün iftar yemeğinin ikram edileceğini kaydetti. Ersoy, Türkiye ile tarihsel ve kültürel bağları bulunan gönül coğrafyasında yürütülen çalışmalar kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya, Bulgaristan ve Filistin’de gerçekleştirilen programlarla 13 şehirde, 15 farklı noktada her gün toplam 12 bin 420 kişiyle iftar sofralarında buluşulacağını ifade etti.

Gazze’de yürütülen çalışmalara da değinen Ersoy, “Gazze’de günlük 10 bin kişilik iftar organizasyonuyla mazlum ve mağdur Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Gazze’de Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün yanı sıra bazı vakıflarımızın da iftar yemeği verdiğini biliyoruz. Ramazan’da Gazzeli kardeşlerimizle iftar sofralarında buluşmak bizler için mutluluğun ötesinde bir durum. Milletimiz Gazzeli kardeşlerini hiçbir zaman yalnız bırakmamıştır ve bırakmayacaktır.” ifadelerini kullandı.

Yetim ve öksüz çocuklara bayramlık desteği artıyor

Çocuklara yönelik destek programlarının sürdüğünü belirten Ersoy, bayramlık yardımları kapsamında 2025 yılında 40 bin yetim ve öksüz çocuğa ulaşıldığını, 2026 yılında ise bu sayının 50 binin üzerine çıkarılmasının hedeflendiğini ifade etti.













Selimiye Camii’nde kapsamlı restorasyon tamamlandı

Mimar Sinan’ın “ustalık eserim” olarak nitelendirdiği Selimiye Camii’nde yürütülen kapsamlı restorasyon çalışmalarının tamamlandığını belirten Bakan Ersoy, restorasyon sürecinin ibadete tamamen kapatılmadan yürütüldüğünü ve caminin 18 Şubat itibarıyla yeniden tam kapasite cemaatle buluşturulduğunu kaydetti.

Ersoy konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bilim kurullarımızın rehberliğinde, tamamen bütüncül bir anlayışla yürütülen çalışmalarda ana kubbede güçlendirme ve enjeksiyon uygulamaları tamamlandı, kurşun kaplamalar yenilendi, zamanla yapılmış çimentolu müdahaleler kaldırıldı. Minarelerimiz –ki her biri yaklaşık 85 metre yüksekliğindedir– güçlendirme ve bakım süreçlerinden geçirildi. İç mekanda 264 alçı içliğin, geçmiş dönemlerde aslına uygun olmayan müdahalelerle değiştirilen bölümleri, paslanmaz çelik strüktürlü ve şişe dipli cam sistemiyle özgün formuna kavuşturuldu. Kubbe tezyinatı konusunda ortaya çıkan farklı görüşler ise UNESCO normları ve tescil hükümleri doğrultusunda değerlendirilmiş; bilimsel esaslar çerçevesinde mevcut, tescilli motiflerin korunması yönünde karar alınarak gerçekleştirilmiştir."

Ersoy, İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde bulunan orijinal halı referans alınarak Manisa’nın Demirci ilçesinde yüzde yüz yerli yün kullanılarak yaklaşık 3 bin metrekare büyüklüğünde ve metrekarede 729 bin ilmek sıklığında dokunan yeni halının da camideki yerini aldığını belirtti.

Selimiye Camii’nin resmi açılışının ise çini temizliği ve çevre düzenlemesinin tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın riyasetinde gerçekleştirileceğini ifade etti.





Deprem bölgesinde vakıf eserleri yeniden ibadete açılıyor

Depremden etkilenen şehirlerde yürütülen restorasyon ve ihya çalışmalarına da değinen Bakan Ersoy, Gaziantep’te Karatarla, Karagöz, Şeyh Ömer, Nizip Çarşı ve Molla Ahmet camilerinin; Kahramanmaraş’ta ise İsa Divanlı, Nakıp, Nuh, Evzaniye ve Elbistan Himmet Baba camilerinin yeniden ibadete açıldığını söyledi. İzmir Urla’daki Güdük (Kütük) Minare Camii’nin de cemaatine kavuştuğunu belirten Ersoy, İzmir Konak Asmalı Mescit’in açılışının ise Kadir Gecesi’nde gerçekleştirileceğini ifade etti.

Program sonunda Bakan Ersoy, “Ramazan; yalnızca nefsi terbiye etmek değil, merhameti çoğaltmak, sofraları büyütmek ve iyiliği hayatın merkezine yerleştirmektir. İşte vakıf ruhu da tam olarak budur; paylaştıkça genişleyen sofralar kurmak, gönüller arasında köprüler inşa etmek ve iyiliği kalıcı bir medeniyet değerine dönüştürmek.” diyerek vakıf geleneğinin yaşatılmasına katkı sunan tüm vakıf temsilcilerine teşekkür etti.











