Şereflikoçhisar’da Ramazan coşkusu: Öğrenciler Ramazan manileri söyledi

Ankara’nın Şereflikoçhisar ilçesinde Ramazan ayı, anlamlı ve kültürel bir etkinlikle karşılandı. Öğrenciler, şehir merkezinde bir araya gelerek Ramazan manileri söyledi.





Şereflikoçhisar’da Ramazan ayı, anlamlı ve kültürel bir etkinlikle karşılandı. Tuzgölü Anadolu Lisesi öğrencileri, okul müdürü Mehmet Cam ve öğretmenlerinin öncülüğünde şehir merkezinde bir araya gelerek Ramazan manileri söyledi.





Şehir merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, geleneksel mani kültürünü yaşatarak vatandaşlara Ramazan’ın manevi atmosferini hissettirdi. Sokaklarda yankılanan maniler, hem esnaf hem de vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandı.





Birlik ve beraberlik duyguları pekiştirildi

Etkinlik, özellikle büyüklerin geçmiş Ramazan hatıralarını canlandırırken, çocuklar ve gençler için de kültürel bir öğrenme deneyimi oldu.





Okul yönetimi ve öğretmenlerin rehberliğinde hazırlanan programın amacının; birlik, beraberlik ve paylaşma duygularını pekiştirmek olduğu belirtildi. Vatandaşlar ise öğrencilerin bu anlamlı çalışmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.





Ramazan ayının ruhuna uygun olarak gerçekleştirilen bu etkinlik, ilçede takdir toplarken geleneksel değerlerin genç nesiller aracılığıyla yaşatılmasının önemini bir kez daha ortaya koydu.







