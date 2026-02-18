Yeni Şafak
Saraybosna'da Ramazan Osmanlı dönemi gelenekleriyle yaşatılıyor

23:2318/02/2026, Çarşamba
AA
Saraybosna'daki tarihi Başçarşı
Saraybosna'daki tarihi Başçarşı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ay ve yıldız motifli ışıklandırmalarla yapılan hazırlıklar dikkat çekici görüntüler oluşturdu. Tarihi dokusuyla öne çıkan bölgedeki ışıklı süslemelere, şehri ziyaret eden turistler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Başçarşı, ramazan dolayısıyla ay ve yıldız figürlü ışıklandırmalarla süslendi.

Avrupa'da ramazan ruhunun en yoğun hissedildiği şehirlerden biri olarak öne çıkan Saraybosna'da, Osmanlı döneminden miras kalan gelenekler yaşatılmaya devam ediyor.

Şehri ziyaret eden turistler yoğun ilgi gösterdi

Ramazan için şehrin farklı noktalarına yerleştirilen ay ve yıldız motifli ışıklandırmalar, özellikle Başçarşı çevresinde dikkat çekici görüntüler oluşturdu.

Tarihi dokusuyla öne çıkan bölgedeki ışıklı süslemelere, hem Saraybosnalılar hem de şehri ziyaret eden turistler yoğun ilgi gösterirken, birçok kişi bu atmosferde hatıra fotoğrafları çekti.

Bosna Hersek'te İslam'ın önemli sembollerinden biri olan ay ve yıldız figürü, Bosna Hersek İslam Birliğinin bayrağında da yer alıyor.



