Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan Ramazan paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan Ramazan paylaşımı

18/02/2026, Çarşamba
AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından Ramazan mesajı paylaştı. Duran, "Bu mübarek ayın, milletimize, İslam dünyasına ve tüm insanlığa barış, bereket ve huzur getirmesini diliyorum. Ramazan-ı şerifimiz mübarek olsun." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran,
"On bir ayın sultanı mübarek ramazan ayına kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bu mübarek ay, kardeşliğimizi, dayanışmamızı ve merhamet duygularımızı pekiştiren, paylaşmanın, sabrın ve arınmanın en güzel zamanıdır."
ifadesini kullandı.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"On bir ayın sultanı mübarek ramazan ayına kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bu mübarek ay, kardeşliğimizi, dayanışmamızı ve merhamet duygularımızı pekiştiren, paylaşmanın, sabrın ve arınmanın en güzel zamanıdır. Bu mübarek ayın, milletimize, İslam dünyasına ve tüm insanlığa barış, bereket ve huzur getirmesini diliyorum. Ramazan-ı şerifimiz mübarek olsun."



