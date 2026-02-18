Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran'dan Ramazan paylaşımı

"On bir ayın sultanı mübarek ramazan ayına kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bu mübarek ay, kardeşliğimizi, dayanışmamızı ve merhamet duygularımızı pekiştiren, paylaşmanın, sabrın ve arınmanın en güzel zamanıdır."

"On bir ayın sultanı mübarek ramazan ayına kavuşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bu mübarek ay, kardeşliğimizi, dayanışmamızı ve merhamet duygularımızı pekiştiren, paylaşmanın, sabrın ve arınmanın en güzel zamanıdır. Bu mübarek ayın, milletimize, İslam dünyasına ve tüm insanlığa barış, bereket ve huzur getirmesini diliyorum. Ramazan-ı şerifimiz mübarek olsun."