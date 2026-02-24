Ömür Akkor’dan ramazan sofralarına manevi yolculuk: Hızlı tüketime karşı ramazan ruhu

"Ramazan kahkeleri, gül suyundan helva yapılması ya da tabakların gül suyuyla yıkanması... Eski tariflerin tamamını özellikle de iftar sofralarında misafirlerle buluşturmak istiyorum. Hayat o kadar hızlandı ki, uzun pişen yemekler, tatlılar yok hayatımızda. Benim de aslında istediğim şey, geleneksel yemeklerin, tariflerin ve geleneksel bir ramazan ayının sofrada tekrar görülmesi."